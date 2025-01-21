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Крепкие гарантии безопасности, объединенная Европа и сценарии Путина. Главное из выступления Зеленского в Давосе

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Владимир Зеленский в Давосе /Getty Images

Президент Владимир Зеленский в Давосе Фото Getty Images

Европа должна состояться как глобальный игрок, и ей необходимо объединиться, поскольку Россия может выставить 1,3–1,5 млн солдат, Украина же имеет 800-тысячную армию, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 21 января.

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Ключевые факты

  • «Европа должна быть в состоянии гарантировать мир и безопасность для всех, для себя и других, для тех в мире, кто важен для Европы. Европа заслуживает быть сильной и для этого нуждается в ЕС и НАТО. Возможно ли это без Украины и справедливого окончания войны России против Украины? Я уверен, что нет», – сказал Зеленский.
  • Он подчеркнул, что только реальные гарантии безопасности для Украины будут служить реальными гарантиями для всех в Европе. И только с ними Украина должна подойти к любой дипломатии, которая приведет, по словам Зеленского, к окончанию войны.
  • Он добавил, что крепкие гарантии безопасности предотвратят возвращение Путина с войной и приведут к устойчивому и справедливому миру.
  • Если будут слабые гарантии безопасности, неуверенность и будут только слова, то и от России вы получите только слова. Они снова вернутся с войной», – сказал президент.
  • По его словам, если Путин вернется, то он точно вернется с армией в 10 раз больше, чем группировки в начале 2022 года (около 200 000), поскольку она уже почти в 4,5 раза больше.
  • «Для чего он вернется? Для полной оккупации тех стран, которые раньше были республиками в СССР. И потом будет делать так, как поступал с нашим Крымом. Он будет заходить в другие страны ЕС и НАТО, чтобы стоять там хотя бы немного, чтобы делать те или иные вымогательства и ультиматумы», – сказал он.
  • Он подчеркнул, что Украина хочет закончить войну, но не «быстро», а справедливо и надежно для украинцев, чтобы «они вернулись домой и жили в безопасности, и работали».
  • Зеленский добавил, что Россия может выставить 1,3–1,5 млн солдат. «У нас более 800 000 человек. На втором месте Франция – более 200 000. Затем Германия, Италия и Великобритания. У всех остальных меньше. Это не ситуация, когда одна страна может обезопасить себя самостоятельно. Все мы должны быть вместе, чтобы это что-то значило», – сказал Зеленский.
  • Он напомнил, что «бои с участием северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну».
  • Россия превращается в версию Северной Кореи – «страну, где человеческая жизнь ничего не означает, но у них есть ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь соседей жалкой», добавил он.
  • Президент Украины сообщил, что в ВПК России работает более 30 заводов, а в Европе – 45, при этом РФ «производит почти в два раза больше, чем Европа». «Путин вкладывает в это все, а Европа недокладывает. Это факт. Хотя возможности у Европы больше, даже без учета США», – констатировал он.

Контекст

20 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Помимо церемонии открытия с концертом и награждением Crystal Awards среди событий состоялась дискуссия вокруг инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США. Среди участников панели – международный редактор The Economist Патрик Фоулис, президент глобального аналитического центра ORF Самир Саран, главная редактор The National Мина Аль-Орайби и главред Time Сэм Джейкобс. Подробнее об этом – читайте здесь.

Заседание Всемирного экономического форума в 2025 году продлится до 24 января.

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