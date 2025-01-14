Статус Украины на международной арене, стойкий мир и оборонка. Чего ждать от юбилейного Всемирного экономического форума в Давосе?

Лейтмотив ВЭФ 2025 года – сотрудничество в интеллектуальную эпоху. Сотни мировых лидеров соберутся в Давосе 20 января, чтобы решить, как преодолеть технологические вызовы и геополитическую напряженность. О четырех задачах Украинского дома в Давосе рассказывает его исполнительный директор Ульяна Хромяк.

20 января стартует юбилейный, 55-й, Всемирный экономический форум. Параллельно с этим Украина уже в седьмой раз откроет двери Украинского дома в Давосе, который будет расположен неподалеку от основной локации и будет работать с 20 по 23 января. Ежегодно около 60–70 таких павильонов обустраивают разные страны и известные международные компании, такие как Meta или Google.

Уровень конкуренции за внимание высоких гостей на подобных мероприятиях зашкаливает. Но это не помешало украинскому павильону получить звание лучшего в 2024 году по версии Politico.

С 2018 года Украинский дом в Давосе становится местом общественно-политических дискуссий, культурной дипломатии и экономических партнерств рядом с главной экономической площадкой, где собираются сотни мировых лидеров: политиков, бизнесменов, ученых, общественных деятелей и лидеров мнений.

Статус Украины

Лейтмотивом ВЭФ в этом году является сотрудничество в интеллектуальную эпоху. Выбор темы соответствует духу времени, учитывая, как события последних трех лет в Украине и мире подвергли сомнению эффективность институтов мирового порядка, возникших после Второй мировой войны.

Сегодня мир на грани. Настало время свежего взгляда на то, как взаимодействовать в условиях сверхскорости, проблем с безопасностью и стремительного развития инноваций.

Войны вредят не только миру, но и экономическому развитию, отметил в интервью Берге Бренде, президент и исполнительный директор ВЭФ. Благодаря совместным усилиям страны могут преодолеть технологические вызовы и геополитическую напряженность для стойкого развития.

С первых дней полномасштабной войны Украина стремится к этому международному единству. Задача Украинского дома в Давосе в этом контексте – не только подчеркнуть стратегическую роль Украины в вопросах восстановления стойкого мира в Европе, но и укрепиться в статусе важного экономического и интеллектуального игрока, игрока в сфере безопасности, которому есть что предложить миру.

Украинский дом во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, 15 января 2024 года. Фото Getty Images

Стойкий мир

Дверь Украинского дома откроется 20 января – в день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа и один из важнейших моментов международной политики последних лет.

Новый политический цикл в США, с обновленным парламентом и Трампом, обещает существенно повлиять не только на внутреннюю американскую политику, но и на мир и Европу в частности.

А еще этот день – удобный случай пообщаться с мировыми лидерами о том, как Украине и США найти общие интересы в изменчивом мире. Поэтому первой дискуссией украинского павильона станет беседа с участием представителей Республиканской партии и американских аналитических центров о совместном движении двух стран в направлении справедливого и устойчивого мира.

Результатами этой беседы надеюсь поделиться с читателями позже.

Инвестиции и партнерства

Нередко международные партнеры Украины рассматривают вопросы инвестиций как отдаленную перспективу, которая станет актуальна лишь в послевоенный период. Но покупка французским предпринимателем Ксавье Ньелем украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia» за $1,5 млрд указывает на противоположное.

Украине нужно больше инвесторов, которые в нее верят и решают инвестировать сюда уже сейчас, во время войны. И именно на этом будет акцентировать внимание Украинский дом в Давосе.

Европейский инвестиционный банк оценил потенциал послевоенного восстановления Украины в $1 трлн. Задача Украины во время Давоса этого года – поощрять наших партнеров не медлить, а инвестировать в Украину уже сегодня, получая дополнительные возможности в ходе будущего восстановления.

Еще один поразительный факт – природные ресурсы Украины оцениваются в $26 трлн. Этот ресурс сравним с объемом минеральных запасов Канады или Австралии и делает нашу страну ценным игроком на мировом рынке.

Доступ к украинским ресурсам может помочь демократическим странам уменьшить зависимость от богатых ископаемыми стран с авторитарными режимами, в частности в энергетике и технологиях.

Не позволить России захватить эти ресурсы – одна из задач, над которыми Украина предлагает сотрудничать партнерам. В Украинском доме мы обсудим, как раскрыть этот потенциал и преодолеть препятствия, которые этому мешают.

Инновации и оборонка

Украинский дом в Давосе станет пространством, которое продемонстрирует уникальный опыт Украины в преодолении глобальных вызовов, в частности в сфере технологий, восстановления, безопасности и стойкого развития. Важными посылами тут являются роль технологий в защите демократии, стратегическое партнерство с бизнесом для восстановления критической инфраструктуры и влияние культурной дипломатии на укрепление международной поддержки Украины.

Не менее актуальна и тема доступа Украины к $350 млрд замороженных российских активов. Пора переложить финансовое бремя с налогоплательщиков Запада на агрессора. Мы обязаны наконец-то определить правовые и экономические механизмы для освобождения этих средств и их направления на восстановление Украины.

Западные лидеры понимают, что агрессия России ставит под угрозу их будущее, но пока делают недостаточно для ее сдерживания. Отсутствие реальных долгосрочных обязательств и ограничений использования оружия играет против Украины и цивилизованного мира.

Одновременно с этим Запад сталкивается с серьезными вызовами в сфере оборонной промышленности. Могут ли западные страны выдержать конкуренцию с Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем, ставших «арсеналом автократии»?

В то же время Украина имеет огромный потенциал для развития своей оборонной промышленности, которая может достигать $20 млрд, что открывает новые перспективы для международных партнеров, стремящихся усилить свои оборонные позиции.

Закончится ли война в Украине в 2025 году? Этот вопрос сегодня задают себе все украинцы. Им также задаются мировые лидеры, которые соберутся в январе в Давосе.

Украинский дом в Давосе-2025 будет фокусировать их внимание и предоставит платформу всем, кто ищет решения и готов в сотрудничестве с Украиной писать современную историю, строящуюся на справедливости, осознании уроков истории и ответственном экономическом и технологическом развитии.