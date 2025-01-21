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Міцні гарантії безпеки, обʼєднана Європа і cценарії Путіна. Головне з виступу Зеленського в Давосі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Володимир Зеленський у Давосі /Getty Images

Президент Володимир Зеленський у Давосі Фото Getty Images

Європа повинна відбутися як глобальний гравець, і їй необхідно обʼєднатися, оскільки Росія може виставити 1,3–1,5 млн солдат, Україна ж має 800-тисячну армію, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 21 січня.

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Ключові факти

  • «Європа повинна бути у змозі гарантувати мир та безпеку для всіх, для себе й інших, для тих у світі, хто є важливим для Європи. Європа заслуговує бути сильною і для цього потребує ЄС та НАТО. Чи це можливо без України та справедливого кінця війни Росії проти України? Я впевнений, що ні», – сказав Зеленський.
  • Він наголосив, що лише реальні безпекові гарантії для України слугуватимуть реальними безпековими гарантіями для всіх у Європі. І лише з ними Україна має підійти до будь-якої дипломатії, яка призведе, за словами Зеленського, до закінчення війни.
  • Він додав, що міцні гарантії безпеки унеможливлять повернення Путіна з війною і призведуть до сталого і справедливого миру.
  • «Якщо будуть слабкі гарантії безпеки, невпевненість і будуть тільки слова, то і від Росії ви отримаєте тільки слова. Вони знову повернуться з війною», – сказав президент.
  • За його словами, якщо Путін повернеться, то він точно повернеться з армією у 10 разів більшою, ніж угруповання на початку 2022 року (близько 200 000), оскілько воно вже майже в 4,5 раза більше. 
  • «Для чого він повернеться? Для повної окупації тих країн, які раніше були республіками в СРСР. І потім буде робити так, як робив із нашим Кримом. Він заходитиме в інші країни ЄС та НАТО, щоб стояти там хоча би трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання й ультиматуми», – сказав він.
  • Він наголосив, що Україна хоче закінчити війну, але не «швидко», а справедливо і надійно для українців, щоб «вони повернулись додому і жили в безпеці, і працювали».
  • Зеленський додав, що Росія може виставити 1,3–1,5 млн солдат. «Ми маємо понад 800 000 осіб. На другому місці Франція – понад 200 000. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. Всі інші мають менше. Це не є ситуація, коли одна країна може убезпечити себе самостійно. Усі ми повинні бути разом, щоб це щось значило», – сказав Зеленський.
  • Він нагадав, що «бої за участю північнокорейських солдатів наразі відбуваються в місцях, географічно ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну».
  • Росія перетворюється на версію Північної Кореї – «країну, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю і пекуче бажання зробити життя сусідів жалюгідним», додав він.
  • Президент України повідомив, що у ВПК Росії працює понад 30 заводів, а в Європі – 45, при цьому РФ «виробляє майже у два рази більше, ніж Європа». «Путін вкладає у це все, а Європа недовкладає. Це факт. Хоча можливості у Європи більші, навіть без врахування США», – констатував він.

Контекст

20 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім церемонії відкриття з концертом та нагородженням Crystal Awards, серед подій відбулася дискусія навколо інавгурації Дональда Трампа та його перших кроків як президента США. Серед учасників панелі – міжнародний редактор The Economist Патрік Фоуліс, президент глобального аналітичного центру ORF Самір Саран, головна редакторка The National Міна Аль-Орайбі та головред Time Сем Джейкобс. Детальніше про це – читатайте тут.

Засідання Всесвітнього економічного форуму 2025 року триватиме до 24 січня. 

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