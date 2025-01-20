«Эпоха самых больших расколов со времен холодной войны». Чем будет жить мир в 2025 году? 10 глобальных рисков из отчета Всемирного экономического форума

Организация Всемирного экономического форума в преддверии ежегодной встречи в Давосе опубликовала отчет Global Risks Perception Survey 2024-2025 (GRPS). Документ подытожил мнения более 900 экспертов относительно глобальных рисков в трех временных промежутках: на 2025 год, до 2027-го и последующие 10 лет. Как балансировать между текущими кризисами и долгосрочными приоритетами? Forbes Ukraine пересказывает главное из отчета ВЭФ

Глобальная перспектива становится все более фрагментированной в геополитических, экологических, социальных, экономических и технологических сферах. 2024 год стал годом обострения вооруженных конфликтов, усиления экстремальных погодных явлений, обусловленных изменениями климата, политической поляризации, а также распространения технологий, способствующих дезинформации. Вывод: мы живем в эпоху, наиболее разделяющую нации со времен холодной войны.

52% респондентов ожидают нестабильный глобальный прогноз в краткосрочной перспективе (два года), еще 31% предполагают турбулентность, а 5% – штормовую ситуацию. В долгосрочной перспективе (10 лет) пессимизм растет: 62% респондентов считают, что мир столкнется с «турбулентными» или «штормовыми» условиями к 2035 году. Это свидетельствует о скептицизме по поводу способности современных социальных механизмов преодолевать хрупкость, вызванную новыми рисками.

10 рисков, о которых беспокоятся респонденты от ВЭФ

Конфликты между государствами

Государственные вооруженные конфликты – наибольший риск, угрожающий мировой стабильности в 2025 году. Респонденты отчета указали, что эскалация и распространение конфликтов в разных регионах мира является основной угрозой. Война в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и конфликты в Судане являются главными триггерами для усиления глобального беспокойства.

Геополитические риски значительно возросли из-за слабости институтов в урегулировании конфликтов. Неопределенность и страх распространения этих конфликтов еще больше усугубляют недоверие между государствами.

В то же время национальная безопасность занимает центральное место на повестке дня правительств. Особую обеспокоенность вызывает риск масштабного конфликта с привлечением ведущих мировых государств.

Экстремальные погодные явления

Климатические изменения продолжают вызывать больше экстремальных погодных явлений, которые наносят ущерб инфраструктуре, экономикам и жизни людей. Наводнения в Индонезии и Европе, ураганы в США, лесные пожары в Канаде – лишь некоторые примеры катастроф, которые произошли в последние годы. По словам респондентов, загрязнение воздуха и длительное использование ископаемого топлива усугубляют этот риск.

Экономические последствия таких явлений – огромные. Страны сталкиваются с необходимостью реконструкции, потерей урожаев и ростом расходов на страхование. Этот риск усиливается неспособностью многих правительств адаптироваться к последствиям климатических изменений или эффективно смягчать их.

Геоэкономическая конфронтация

Мир переживает период обострения экономической конфронтации между ведущими государствами. Торговые войны, санкции и протекционистские меры создают напряженность, негативно влияющую на международное сотрудничество. За последний год этот риск поднялся с 14-го на девятое место среди самых серьезных краткосрочных угроз.

Технологии также играют немаловажную роль в геоэкономических спорах. Киберугрозы, в частности шпионаж и кибервойна, являются инструментами влияния, которые могут усугубить конфликты и нанести вред глобальной экономике.

Респонденты также отмечают обеспокоенность по поводу риска технологического отставания регионов мира.

Дезинформация

Распространение ложной или манипулятивной информации остается ведущим риском в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Благодаря генеративному ИИ создание фейковых новостей, изображений или видео становится более легким и доступным.

Этот риск осложняет геополитическую ситуацию, влияет на результаты выборов в странах, сеет сомнения среди граждан по поводу событий в зонах конфликта и может подорвать доверие к международным брендам или продуктам. Кроме того, отсутствие прозрачности в алгоритмах только усугубляет этот вызов.

Социальная поляризация

Социальные расколы, возникающие из-за неравенства доходов, политических предпочтений и доступа к ресурсам, стали центром глобальных рисков. Поляризация обостряет политические споры и усложняет принятие важных решений. Она также стимулирует социальные беспорядки и подрывает доверие к правительствам.

Экономический спад

Риск экономического спада снизился по сравнению с предыдущими годами, однако остается серьезной угрозой.

Пандемия COVID-19, геополитические кризисы и рост долгов стран создали предпосылки для длительных экономических вызовов, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Изменения экологических систем

Экологические системы претерпевают катастрофические изменения из-за истощения природных ресурсов и потери биоразнообразия. Загрязнение океанов и вырубка лесов усиливают глобальный экологический кризис.

Отсутствие экономических возможностей

Безработица, низкие зарплаты и неравный доступ к образованию создают новые вызовы. Особенно это заметно в условиях автоматизации и перехода к зеленой экономике.

Уменьшение прав человека и гражданских свобод

Во многих странах наблюдается сужение демократических институтов и прав. Это включает цензуру, притеснение свободы слова и дискриминацию по разным признакам.

Неравенство

Неравенство – как экономическое, так и социальное – является двигателем многих других рисков. Оно подрывает доверие к правительствам и усугубляет социальные конфликты.

Влияние неравенства особенно заметно в странах с низкими доходами и стареющих обществах, среди которых Япония и Германия.

Выход из зоны риска

ВЭФ опросил респондентов и по поводу возможных кризисных состояний на следующие два и 10 лет (от «тревожного» до «спокойного»). В короткой перспективе преобладает «нестабильное состояние», а в длинной — «бурное».

Отчет Всемирного экономического форума

Мир претерпел глубокие изменения за последние 20 лет и будет продолжать меняться непредсказуемыми путями, говорит Саадия Захиди, гендиректор Всемирного экономического форума. Для лучшего планирования в краткосрочной и долгосрочной перспективах важной остается дальновидность, основанная на экспертных взглядах.

В будущем нет жизнеспособной альтернативы многосторонним решениям, добавляет Захиди. Лидеры государственного и частного секторов, гражданского общества, международных организаций и академического общества должны объединить усилия, чтобы сотрудничать открыто и конструктивно.