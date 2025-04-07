Международные резервы Украины в марте выросли на $2,28 млрд благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в марте увеличились на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, за счет валютных поступлений от партнеров, перекрывших расходы НБУ на продажу валюты и выплаты внешнего долга. Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 7 апреля.

Подробности:

На валютные счета правительства в НБУ поступило $5,98 млрд, в том числе $5,17 млрд от партнеров (включая инициативу G7 ERA), $0,41 млрд от валютных ОВГЗ, $0,4 млрд от МВФ по программе EFF. Также Украина получила $0,97 млрд кредита от Великобритании в пределах ERA, но эти средства не вошли в резервы из-за целевого назначения.

На погашение и обслуживание внешнего долга израсходовано $0,79 млрд: $0,69 млрд – на ОВГЗ, $0,06 млрд – Всемирному банку, $0,04 млрд – другим кредиторам. Кроме того, МВФ уплачено $0,73 млрд.

В марте НБУ сократил чистую продажу валюты на 12,5% по сравнению с февралем 2025 года, продав $2,65 млрд и купив $0,01 млрд в резервы.

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения курсов и стоимости прибавила в резервы $0,41 млрд.

Международные резервы сейчас покрывают 5,2 месяца импорта.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины увеличились до $43,8 млрд благодаря валютным поступлениям, которые превысили расходы Нацбанка по продаже валюты и погашению внешних долгов.

Страна получила около $42 млрд финансовой поддержки от международных партнеров, в том числе от ЕС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японии ($4,3 млрд) и Канады ($1,8 млрд). Еще $3,5 млрд. поступило от размещения валютных ОВГЗ. Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, включая обязательства перед МВФ и реструктуризированные долги.

НБУ потратил $34,8 млрд на валютные интервенции для поддержки гривни. Благодаря $17,3 млрд финансирования в последнем квартале резервы достигли рекордного уровня, превысив на 20% минимальные требования МВФ.

В феврале 2025 года резервы уменьшились на $2,9 млрд, до $40,1 млрд из-за интервенций НБУ и выплаты долгов, которые лишь частично компенсировались доходами от ОВГЗ без значительной помощи партнеров.