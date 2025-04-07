Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Международные резервы Украины в марте выросли на $2,28 млрд благодаря помощи партнеров

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Международные резервы Украины в марте увеличились на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, за счет валютных поступлений от партнеров, перекрывших расходы НБУ на продажу валюты и выплаты внешнего долга. Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 7 апреля.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности:

  • На валютные счета правительства в НБУ поступило $5,98 млрд, в том числе $5,17 млрд от партнеров (включая инициативу G7 ERA), $0,41 млрд от валютных ОВГЗ, $0,4 млрд от МВФ по программе EFF. Также Украина получила $0,97 млрд кредита от Великобритании в пределах ERA, но эти средства не вошли в резервы из-за целевого назначения.
  • На погашение и обслуживание внешнего долга израсходовано $0,79 млрд: $0,69 млрд – на ОВГЗ, $0,06 млрд – Всемирному банку, $0,04 млрд – другим кредиторам. Кроме того, МВФ уплачено $0,73 млрд.
  • В марте НБУ сократил чистую продажу валюты на 12,5% по сравнению с февралем 2025 года, продав $2,65 млрд и купив $0,01 млрд в резервы.
  • Переоценка финансовых инструментов из-за изменения курсов и стоимости прибавила в резервы $0,41 млрд.
  • Международные резервы сейчас покрывают 5,2 месяца импорта.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины увеличились до $43,8 млрд благодаря валютным поступлениям, которые превысили расходы Нацбанка по продаже валюты и погашению внешних долгов.

Страна получила около $42 млрд финансовой поддержки от международных партнеров, в том числе от ЕС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японии ($4,3 млрд) и Канады ($1,8 млрд). Еще $3,5 млрд. поступило от размещения валютных ОВГЗ. Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, включая обязательства перед МВФ и реструктуризированные долги.

НБУ потратил $34,8 млрд на валютные интервенции для поддержки гривни. Благодаря $17,3 млрд финансирования в последнем квартале резервы достигли рекордного уровня, превысив на 20% минимальные требования МВФ.

В феврале 2025 года резервы уменьшились на $2,9 млрд, до $40,1 млрд из-за интервенций НБУ и выплаты долгов, которые лишь частично компенсировались доходами от ОВГЗ без значительной помощи партнеров.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні