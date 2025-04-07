Міжнародні резерви України в березні зросли на $2,28 млрд завдяки допомозі партнерів

Міжнародні резерви України в березні збільшилися на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, за рахунок валютних надходжень від партнерів, які перекрили витрати НБУ на продаж валюти та виплати зовнішнього боргу. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку від 7 квітня.
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Деталі:
- На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,98 млрд, зокрема $5,17 млрд від партнерів (включно з ініціативою G7 ERA), $0,41 млрд від валютних ОВДП, $0,4 млрд від МВФ за програмою EFF. Також Україна отримала $0,97 млрд кредиту від Великої Британії в межах ERA, але ці кошти не увійшли до резервів через цільове призначення.
- На погашення та обслуговування зовнішнього боргу витрачено $0,79 млрд: $0,69 млрд – на ОВДП, $0,06 млрд – Світовому банку, $0,04 млрд – іншим кредиторам. Окрім того, МВФ сплачено $0,73 млрд.
- У березні НБУ скоротив чистий продаж валюти на 12,5% порівняно з лютим 2025 року, продавши $2,65 млрд і купивши $0,01 млрд до резервів.
- Переоцінка фінансових інструментів через зміну курсів і вартості додала до резервів $0,41 млрд.
- Міжнародні резерви зараз покривають 5,2 місяця імпорту.
Контекст
У 2024 році міжнародні резерви України збільшилися до $43,8 млрд завдяки валютним надходженням, які перевищили витрати Нацбанку на продаж валюти та погашення зовнішніх боргів.
Країна отримала близько $42 млрд фінансової підтримки від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японії ($4,3 млрд) і Канади ($1,8 млрд). Ще $3,5 млрд надійшло від розміщення валютних ОВДП. Ці кошти дозволили покрити $10 млрд боргових виплат, включаючи зобов’язання перед МВФ і реструктуризовані борги.
НБУ витратив $34,8 млрд на валютні інтервенції для підтримки гривні. Завдяки $17,3 млрд фінансування в останньому кварталі резерви досягли рекордного рівня, перевищивши на 20% мінімальні вимоги МВФ.
У лютому 2025 року резерви зменшилися на $2,9 млрд, до $40,1 млрд, через інтервенції НБУ та виплати боргів, які лише частково компенсувалися доходами від ОВДП без значної допомоги партнерів.
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