Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на $2,9 млрд

У лютому 2025 року міжнародні резерви України, скоротилися на $2,9 млрд до $40,1 млрд. Основні причини – валютні інтервенції НБУ та виплати за зовнішнім боргом, які лише частково покрилися надходженнями від валютних ОВДП без підтримки міжнародних партнерів. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку 7 березня.
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Деталі
Динаміку резервів визначили такі фактори:
- Операції НБУ на валютному ринку: чистий продаж валюти зменшився на 19,4% порівняно з січнем – продано $3 022,6 млн, викуплено $0,5 млн.
- Надходження та боргові виплати: уряд отримав $255 млн від валютних ОВДП, але сплатив $341,6 млн за боргами ($275,3 млн – Світовому банку, $54,1 млн – іншим кредиторам, $12,2 млн – за ОВДП) і $428,9 млн – МВФ.
- Переоцінка активів: завдяки зміні курсів і вартості інструментів резерви зросли на $673,4 млн.
- Нинішній обсяг резервів покриває 4,9 місяця імпорту.
Контекст
У 2024 році міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили обсяги продажу валюти Нацбанком та виплати за зовнішніми боргами.
Протягом року країна отримала майже $42 млрд міжнародної фінансової допомоги. Найбільшими донорами стали: ЄС – $17 млрд, США – $8 млрд, МВФ – $5,3 млрд, Японія – $4,3 млрд, Канада – $1,8 млрд
Додатково розміщення валютних ОВДП забезпечило ще $3,5 млрд. Отримані кошти дозволили Україні покрити понад $10 млрд боргових виплат, включно з розрахунками перед МВФ та виплатами кредиторам за реструктуризацію боргів.
Для стабільності гривні Нацбанк здійснив валютні інтервенції на $34,8 млрд. Попри значні витрати, залучення $17,3 млрд офіційного фінансування в четвертому кварталі допомогло наростити резерви до рекордного рівня, що на 20% перевищує мінімально необхідний показник за критеріями МВФ.
У січні 2025 року резерви скоротилися на $0,8 млрд до $43 млрд через великі валютні інтервенції НБУ та виплати за держборгом, які перевищили надходження міжнародної допомоги та позитивну переоцінку активів.
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