Международный уголовный суд обвинил Монголию в нарушении Римского устава из-за отказа в аресте Путина

Монголия нарушила Римский устав, когда отказалась выполнить просьбу Международного уголовного суда и арестовать на своей территории президента РФ Владимира Путина, в отношении которого действует международный ордер на арест. Об этом говорится в заявлении МУС от 24 октября.

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Монголия, отказавшись арестовать Путина и передать его суду, «не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского устава», заявил МУС.

Монголия «мешала суду осуществлять свои функции и полномочия». Учитывая серьезность отказа этой страны сотрудничать с судом, МУС решил передать вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.

Суд подчеркнул, что личный иммунитет, в частности для глав государств, не действует перед МУС, и все страны, поддерживающие юрисдикцию суда, обязаны сотрудничать с ним, несмотря на официальный статус личности.

Контекст

17 марта Международный уголовный суд Гааги (МУС) выдал ордеры на арест Путина. У Палаты досудебного производства МУС есть доказательства совершения Путиным военного преступления, в этой ситуации – незаконной депортации и незаконного перемещения детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Выдача ордера на арест предполагает, что 123 государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина, если он пересечет их границу. Что касается государств, не ратифицировавших Римский устав, ордер на арест Путина не является обязательным, но не исключает его исполнения, например, по каналам Интерпола.

В истории МУС это третий случай выдачи ордера на арест действующего лидера государства, еще один выдан бывшему лидеру. В целом до 17 января 2023 года ордер на арест был выдан в отношении трех лидеров (без учета Владимира Путина). Больше об этом – здесь.

Путин посетил Монголию 2-3 сентября 2024 года. Он впервые приехал в страну, признающую юрисдикцию МУС. Монголия не решилась арестовать Путина, заявив, что соблюдает политику нейтралитета и находится в состоянии энергетической зависимости от соседних стран.

Ассамблея государств-участников МУС, которая собирается не менее одного раза в год, может осудить решение Монголии не соблюдать свои обязательства, но Римский устав не предусматривает никаких санкций для страны-нарушителя.