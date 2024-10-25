Міжнародний кримінальний суд звинуватив Монголію в порушенні Римського статуту через відмову в арешті Путіна

Монголія порушила Римський статут, коли відмовилася виконати прохання Міжнародного кримінального суду й заарештувати на своїй території президента РФ Володимира Путіна, щодо якого діє міжнародний ордер на арешт. Про це йдеться у заяві МКС від 24 жовтня.

Деталі

Монголія, відмовившись заарештувати Путіна і передати його суду, «не виконала прохання про співпрацю з судом, що суперечить положенням Римського статуту», заявив МКС.

Монголія «перешкоджала суду здійснювати свої функції та повноваження». З огляду на серйозність відмови цієї країни співпрацювати з судом, МКС вирішив передати питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць.

Суд наголосив, що особистий імунітет, зокрема для глав держав, не діє перед МКС, і всі країни, що підтримують юрисдикцію суду, зобов’язані співпрацювати з ним, попри офіційний статус особи.

Контекст

17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги (МКС) видав ордери на арешт Путіна. Палата досудового провадження МКС має докази вчинення Путіним воєнного злочину, в цій ситуації – незаконної депортації та незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до РФ.

Видача ордера на арешт передбачає, що 123 держави, які ратифікували Римський статут, зобов’язані арештувати Путіна, якщо він перетне їхній кордон. Що ж до держав, які не ратифікували Римський статут, ордер на арешт Путіна не є обов’язковим, але не виключає його виконання, наприклад, каналами Інтерполу.

В історії МКС це третій випадок видачі ордера на арешт чинного лідера держави, ще один був виданий колишньому лідеру. Загалом до 17 січня 2023 року ордер на арешт було видано щодо трьох лідерів (без урахування Володимира Путіна). Більше про це – тут.

Путін відвідав Монголію 2-3 вересня 2024 року. Він уперше приїхав до країни, яка визнає юрисдикцію МКС. Монголія не наважилася заарештувати Путіна, заявивши, що дотримується політики нейтралітету і перебуває в стані енергетичної залежності від сусідніх країн.

Асамблея держав-учасниць МКС, яка збирається не менше одного разу на рік, може засудити рішення Монголії не дотримуватися своїх зобовʼязань, але Римський статут не передбачає ніяких санкцій для країни-порушника.