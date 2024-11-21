МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд 21 листопада видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта, йдеться в заяві суду. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних у секторі Гази.
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Деталі
- Суд стверджує, що Нетаньягу і Галлант свідомо позбавили цивільне населення Гази життєво важливих ресурсів – їжі, води, ліків, палива та електроенергії. Їх також звинувачують у навмисному керівництві атаками на цивільне населення, використанні голоду як інструменту війни, навмисних убивствах та інших злочинах.
- Гуманітарна допомога сектору Гази, яка надавалася Ізраїлем, була недостатньою та залежала від міжнародного тиску. За даними суду, така політика лише посилювала страждання цивільного населення.
- Ордери МКС передбачають арешт підозрюваних на території будь-якої з 123 країн-членів суду.
- Окрім ізраїльських політиків, МКС видав ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Його звинувачують у вторгненні членів ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, захопленні заручників та вбивстві місцевих жителів. Хоча про загибель ад-Дейфа ЦАХАЛ повідомив у серпні, його смерть залишається непідтвердженою.
Контекст
20 травня 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан подав запит на ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у ймовірних воєнних злочинах, скоєних у секторі Гази після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Запит викликав різку критику з боку Нетаньягу та інших ізраїльських урядовців, які назвали це проявом антисемітизму. Ізраїль не ратифікував Римський статут – міжнародний договір, що став основою для створення Міжнародного кримінального суду і визначає перелік злочинів, які цей суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії. Відповідно, Ізраїль не визнає юрисдикцію МКС.
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