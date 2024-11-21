МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд 21 листопада видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта, йдеться в заяві суду. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних у секторі Гази.

Деталі

Суд стверджує, що Нетаньягу і Галлант свідомо позбавили цивільне населення Гази життєво важливих ресурсів – їжі, води, ліків, палива та електроенергії. Їх також звинувачують у навмисному керівництві атаками на цивільне населення, використанні голоду як інструменту війни, навмисних убивствах та інших злочинах.

Гуманітарна допомога сектору Гази, яка надавалася Ізраїлем, була недостатньою та залежала від міжнародного тиску. За даними суду, така політика лише посилювала страждання цивільного населення.

Ордери МКС передбачають арешт підозрюваних на території будь-якої з 123 країн-членів суду.

Окрім ізраїльських політиків, МКС видав ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Його звинувачують у вторгненні членів ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, захопленні заручників та вбивстві місцевих жителів. Хоча про загибель ад-Дейфа ЦАХАЛ повідомив у серпні, його смерть залишається непідтвердженою.

Контекст

20 травня 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан подав запит на ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у ймовірних воєнних злочинах, скоєних у секторі Гази після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Запит викликав різку критику з боку Нетаньягу та інших ізраїльських урядовців, які назвали це проявом антисемітизму. Ізраїль не ратифікував Римський статут – міжнародний договір, що став основою для створення Міжнародного кримінального суду і визначає перелік злочинів, які цей суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії. Відповідно, Ізраїль не визнає юрисдикцію МКС.