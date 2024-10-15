Израиль пообещал США не атаковать нефтяные и ядерные объекты Ирана – Washington Post

Удар Израиля по иранским нефтяным объектам мог привести к стремительному росту цен на энергоносители.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что готов нанести удар по военным объектам в Иране, а не по нефтяным или ядерным. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

Подробности

Во время телефонного разговора двух лидеров на прошлой неделе Нетаньяху «занял более умеренную позицию». Он заверил, что атака будет рассчитана таким образом, чтобы избежать влияния на предстоящие выборы президента США, сообщил источник.

Решение Нетаньяху ударить по военным объектам было воспринято с облегчением в Вашингтоне, добавили источники WP.

По данным еще одного источника, ЦАХАЛ собирается ударить по Ирану до выборов в США, то есть до 5 ноября. В противном случае отсутствие реакции Израиля «может быть истолковано как слабость».

Цены на нефть продлили падение 15 октября, поскольку опасения эскалации на Ближнем Востоке отступили. Brent подешевела на 4,4% в начале торгов – до $70,7 за баррель, что почти на 10% ниже пика в $78,4, достигнутого неделю назад.

Контекст

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. ЦАХАЛ заявлял, что в общей сложности было выпущено более 200 ракет, большинство из которых сбили ПВО.

Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралли и генерал-майора КСИР Аббаса Нильфорушана во время удара Израиля по Бейруту 27 сентября.

Тель-Авив рассматривал как цель для ответного удара нефтяные и ядерные объекты Ирана, писала WSJ. Тегеран при этом пригрозил атаковать израильские нефтеперерабатывающие заводы.

На Ближний Восток приходится около трети мировых поставок сырой нефти. Иран в последние месяцы добывал около 3,3 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Citigroup Inc. подсчитала, что удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к потере 1,5 млн баррелей ежедневных поставок с рынка. Если Израиль нанесет удар по незначительной инфраструктуре, может быть потеряно от 300 000 до 450 000 баррелей.

В то же время Тегеран может поднять ставки, нацелившись на энергетическую инфраструктуру в соседних государствах или на маршруты поставок, включая критически важный Ормузский пролив. Clearview Energy Partners заявила, что нарушение потоков из-за узкого водного пути в устье Персидского залива может привести к росту цен на сырую нефть на $13–28 за баррель.