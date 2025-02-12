Мобилизация 30 000 человек в месяц и построение НАТО на своей территории. Главное из интервью Зеленского The Economist

Украина будет строить НАТО на своей территории, усилив Вооруженные силы Украины, если не станет членом Альянса, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist .

Ключевые факты

Вопрос гарантий безопасности сегодня полностью зависит от президента США Дональда Трампа, в частности, будут ли они сильными или слабыми. По словам президента Украины, садиться за стол переговоров со слабыми гарантиями безопасности небезопасно.

сегодня полностью зависит от президента США Дональда Трампа, в частности, будут ли они сильными или слабыми. По словам президента Украины, садиться за стол переговоров со слабыми гарантиями безопасности небезопасно. В то же время, по мнению Зеленского, у США нет плана завершения войны в Украине. «Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, она не может быть завершена. У команды президента Трампа наверняка есть какие-то наработки», – объяснил он.

в Украине. «Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, она не может быть завершена. У команды президента Трампа наверняка есть какие-то наработки», – объяснил он. Членство в НАТО. По словам Зеленского, если Украина не будет в НАТО, то Украина будет строить НАТО на своей территории. Для этого стране нужна армия, которая столь же многочисленна, как у россиян. Это в свою очередь потребует оружия и денег, и Украина будет просить об этом у США. Президент подчеркнул, что это «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО. «Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны ее удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией», – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, если Украина не будет в НАТО, то Украина будет строить НАТО на своей территории. Для этого стране нужна армия, которая столь же многочисленна, как у россиян. Это в свою очередь потребует оружия и денег, и Украина будет просить об этом у США. Президент подчеркнул, что это «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО. «Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны ее удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией», – заявил Зеленский. Мобилизация. Президент напомнил, что в прошлом году в Украине произошла самая большая мобилизация – 30 000 человек в месяц. По его словам, Россия мобилизует 45 000 человек в месяц.

Президент напомнил, что в прошлом году в Украине произошла самая большая мобилизация – 30 000 человек в месяц. По его словам, Россия мобилизует 45 000 человек в месяц. Россия и окончание войны . Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет окончания войны и не хочет мира, он увеличил численность армии на 140 000 человек в прошлом году. «Помимо этих 140 000, он готовит 150 000 в 2025 году. Еще 150 000. Десять с лишним дивизий, я точно не помню, 12–15 дивизий будут сформированы Путиным», – сообщил он. Он добавил, что у России есть 220 бригад, в каждой из которых примерно 3500–5000 человек. У Украины – 110, у Европы всего 80. «Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована», – объяснил президент.

. Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет окончания войны и не хочет мира, он увеличил численность армии на 140 000 человек в прошлом году. «Помимо этих 140 000, он готовит 150 000 в 2025 году. Еще 150 000. Десять с лишним дивизий, я точно не помню, 12–15 дивизий будут сформированы Путиным», – сообщил он. Он добавил, что у России есть 220 бригад, в каждой из которых примерно 3500–5000 человек. У Украины – 110, у Европы всего 80. «Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована», – объяснил президент. Выборы. Зеленский считает невозможным проведение выборов во время войны. Он подчеркнул, что сначала «надо остановить войну и вернуть безопасную жизнь народу, а затем выборы».

Контекст

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», в то же время американские войска не будут размещены в Украине. Хегсет также выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновления ее до границ 1991 года. По его словам, Трамп стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину в переговорный процесс. Хегсет добавил, что Министерство обороны США будет активно поддерживать эти усилия.

В последние дни официальные лица США заявляли, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на войну в Украине, и что Европе нужно сделать больше, чтобы помочь.

Администрация Трампа уже несколько недель обсуждает, следует ли продолжать вооружать Украину и как это сделать. Трамп во время своей президентской кампании пообещал прекратить всю помощь Украине. Но некоторые советники за кулисами утверждали, что Вашингтон должен продолжать военную поддержку Киева, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны дополнительные гарантии безопасности перед началом переговоров с РФ.