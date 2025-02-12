Глава Пентагона выразил сомнение относительно возможности вступления Украины в НАТО и возвращения к границам 1991 года

Министр обороны США Пит Хегсет выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновления ее до границ 1991 года. Об этом он заявил на открытии 26-го заседания Контактной группы по помощи Украине в рамках формата «Рамштайн» 12 февраля.

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«США не считают членство Украины в НАТО реалистичным результатом дипломатического урегулирования», – сказал Хегсет. Он подчеркнул, что союзникам следует признать: возвращение Украины на границы до 2014 года невозможно. «Погоня за этой иллюзией только продолжит страдания», – добавил он.

Хегсет отметил, что войну невозможно остановить без «реалистической оценки происходящего на поле боя». По его словам, США будут стремиться к прекращению войны и остановке кровопролития. Он подчеркнул, что гарантии, достигнутые в результате переговоров, должны исключить возможность возобновления боевых действий.

«Мы стоим на пороге критичного момента. С приближением третьей годовщины войны наше послание неизменно: кровопролитие должно прекратиться, и война должна завершиться. Президент Трамп четко дал понять американскому народу и многим вашим лидерам, что прекращение боевых действий и установление крепкого мира является главным приоритетом», – заявил министр.

По его словам, американский лидер стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину в переговорный процесс. Хегсет добавил, что Министерство обороны США будет активно поддерживать эти усилия.

Ранее медиа «Голос Америки» сообщало, что Пит Хегсет отправился в турне по Европе, чтобы обсудить роль континента в войне России против Украины. В статье отмечалось, что он, вероятно, будет придерживаться позиции президента США Дональда Трампа, стремящегося прекратить боевые действия и добиться от европейских лидеров предоставления Киеву гарантий безопасности.

Контекст

Во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что может завершить войну в Украине «за один день». Однако после избрания на пост президента его позиция поменялась. Как сообщала газета The Wall Street Journal, он поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней.

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны в Украине станет «официальной политикой» Соединенных Штатов при президентстве Трампа. Он отметил, что хотя конкретные сроки завершения войны неизвестны, обе стороны должны быть готовы к уступкам, поскольку не смогут достичь своих максимальных целей.

Сам Трамп через два дня после инаугурации призвал Путина прекратить войну, угрожая большими налогами и санкциями в случае отказа.

11 февраля Трамп заявил, что направил министра финансов США Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским.