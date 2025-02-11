Обмен территориями с РФ, переговоры с Путиным и работа с командой Трампа. Главное из интервью Зеленского The Guardian

Украина не примет переговоры, которые будут предусматривать капитуляцию перед требованиями Путина, а готова обменяться территориями в рамках будущих переговоров. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian , опубликованном 11 февраля. Forbes Ukraine выбрал главное.

Помощь США. Без участия США Европа не сможет обеспечить безопасность Украины. Зеленский отверг идею о том, что европейские страны могут самостоятельно взять на себя роль главного гаранта безопасности. Американская поддержка остается ключевой не только в военном, но и в политическом и экономическом измерениях. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в американских системах ПВО Patriot, которые являются единственными, способными защитить страну от разных типов ракетных ударов. Европейские аналоги, по его словам, не обеспечивают такой же уровень защиты, что подтверждается неоднократными атаками России на украинские города. Непрерывные поставки оружия и боеприпасов – не только вопрос обороны, но и ключевой фактор сдерживания дальнейшей агрессии со стороны РФ.

Работа с командой Трампа. Зеленский планирует встречи на Мюнхенской конференции безопасности с вице-президентом США Джей Ди Венсом, ранее демонстрировавшим скептицизм относительно помощи Украине. Президент Украины хочет провести переговоры с другими членами команды Трампа и влиятельными американскими сенаторами, чтобы понять их позицию и найти возможности для продолжения сотрудничества. Несмотря на заявления Трампа о возможной встрече, конкретной даты пока нет, и команда Зеленского активно работает над организацией переговоров.

Переговоры с РФ с позиции силы. Украина не примет переговоры, которые будут предусматривать капитуляцию перед требованиями Путина. Киев стремится вести диалог только при условии, что будет иметь преимущество на поле боя.

Доступ к редкоземельным металлам. Чтобы привлечь новую администрацию США на свою сторону, Зеленский предложил американским компаниям выгодные условия для инвестиций в послевоенное восстановление Украины, в частности в строительство и энергетический сектор. Международная помощь Украине – это не только вопрос безопасности, но и экономическая возможность для партнеров, которые могут получить доступ к стратегическим ресурсам. У Украины есть самые большие в Европе запасы урана и титана, что делает ее стратегически важным партнером для США. Зеленский отмечает, что передача этих ресурсов под контроль России создаст угрозу Западу, поскольку Москва может поделиться ими с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Выгодные инвестиционные возможности для американских компаний по добыче полезных ископаемых могут стать дополнительным аргументом для администрации Трампа в пользу поддержки Украины.

Европейская миротворческая миссия. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать европейскую миротворческую миссию для Украины, но Зеленский подчеркнул, что она будет эффективна только при условии масштабного контингента (100 000–150 000 военнослужащих). Даже в таком случае это не сравнится с мощью российской армии, что ставит под вопрос способность миссии реально противостоять РФ в случае возобновления боевых действий. Зеленский скептичен по отношению к миротворческим миссиям ООН. Исторически подобные операции редко приводили к реальным результатам в зонах конфликта, сказал он.

Обмен территориями с Россией. Зеленский заявил, что Украина может предложить России обмен территориями в рамках предстоящих переговоров. Речь идет об участке в Курской области РФ, который украинские силы контролируют с момента неожиданного наступления полгода назад. Однако президент не уточнил, какую часть временно оккупированных украинских земель Киев готов получить в обмен. Он подчеркнул, что все территории Украины одинаково важны, и приоритета среди них нет.