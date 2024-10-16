Почти все прокуроры Хмельнитчины оформили инвалидность по схеме главного врача МСЭК Крупы и ее сына – Бутусов

Правоохранительные органы Хмельницкой области знали о схеме выдачи справок о непригодности к военной службе, которую создала Татьяна Крупа, главный врач Хмельницкой медико-социальной экспертизы (МСЭК). Именно по ее решению почти все прокуроры области получили справки об инвалидности II группы. Об этом пишет журналист, главный редактор « Цензор.НЕТ » Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию, которую удалось получить изданию.

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Как отмечает Бутусов, выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали.

Согласно решению главного врача МСЭК Крупы, «почти все прокуроры Хмельницкой области оказались... инвалидами 2-й группы», отметил журналист.

По его словам, эти прокуроры много лет получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы (сын Татьяны Крупы, – Ред.).

Бутусов сообщил, что источники издания позволили установить список «прокуроров-инвалидов из хмельницкой прокуратуры» во главе с областным прокурором Алексеем Олейником. По словам журналиста, этот список не окончательный.

Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры, пишет Бутусов.

Согласно законодательству о труде, люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить, объясняет журналист.

По его словам, наличие жены с инвалидностью – дополнительное основание, чтобы не допустить перевод прокурора из «своей» области, «где у него все знакомые, имущество, потоки отлажены, в какую-то другую область, не такую удобную».

«То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру самым удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были маленьким приятным бонусом за сотрудничество», – сказал Бутусов.

Контекст

В начале октября руководителя Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.

В частности, у чиновников работники ГБР нашли почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.