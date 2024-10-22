Інвалідність прокурорів. Зеленський після засідання РНБО ініціював ліквідацію МСЕК і анонсував кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація із медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності, йдеться у повідомленні на сторінці Facebook президента. Потрібні кадрові рішення і «політична відповідальність» генпрокурора, заявив Зеленський. Указ, яким президент ввів у дію рішення РНБО, передбачає, зокрема, ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Деталі

Президент заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про перевірки і розслідування кримінальних правопорушень. Зеленський зазначив, що встановлено багато фактів порушень та «очевидно фальшивих інвалідностей посадовців».

Доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні. Окремо РНБО розглянула ситуацію в системі органів прокуратури. Доповідав генеральний прокурор Андрій Костін, йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість».

Йдеться, зокрема, про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року та цифровізацію процесів проходження всіх етапів комісій, перевірку декларацій членів МСЕК, перевірку й перегляд необґрунтованих рішень про інвалідність посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також про перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Ключова цитата

«Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України», – заявив президент Володимир Зеленський.

Контекст

На початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу – викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК.

Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Пізніше стало відомо, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.