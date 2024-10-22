Более $450 000 и российский паспорт у сына. СБУ заявила о разоблачении руководителя Николаевской МСЭК в коррупции

Ранее на незаконном обогащении разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК. 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что созывает заседание СНБО по вопросу взяточничества в медико-социальных экспертных комиссиях.

Руководитель областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевского облсовета разоблачена в коррупционных схемах уклонения от мобилизации, сообщает пресс-служба СБУ. Во время обысков у женщины обнаружили более $450 000 и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

Ключевые факты

Большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме сына главы МСЭК – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила российский паспорт.

По данным СБУ, мужчина оформил российское гражданство в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.

Для укрывательства нелегальных доходов должностное лицо оформило на своего сына три незадекларированные квартиры, утверждают следователи.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Спецслужба установила, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну II группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

Решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.

Контекст

В начале октября руководителя Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу разоблачили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.

В частности, у чиновников работники ГБР нашли почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.

По данным главного редактора « Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, правоохранительные органы Хмельницкой области знали о схеме выдачи справок о непригодности к военной службе, которую создала Крупа, главный врач Хмельницкой МСЭК. Именно по ее решению почти все прокуроры области получили справки об инвалидности II группы.