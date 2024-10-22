Более $450 000 и российский паспорт у сына. СБУ заявила о разоблачении руководителя Николаевской МСЭК в коррупции

Руководитель областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевского облсовета разоблачена в коррупционных схемах уклонения от мобилизации, сообщает пресс-служба СБУ. Во время обысков у женщины обнаружили более $450 000 и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.
Ранее на незаконном обогащении разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК. 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что созывает заседание СНБО по вопросу взяточничества в медико-социальных экспертных комиссиях.
Ключевые факты
- Большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме сына главы МСЭК – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила российский паспорт.
- По данным СБУ, мужчина оформил российское гражданство в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.
- Для укрывательства нелегальных доходов должностное лицо оформило на своего сына три незадекларированные квартиры, утверждают следователи.
- По данным следствия, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.
- Спецслужба установила, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну II группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.
- Решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.
Контекст
В начале октября руководителя Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу разоблачили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.
ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.
В частности, у чиновников работники ГБР нашли почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.
7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.
По данным главного редактора « Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, правоохранительные органы Хмельницкой области знали о схеме выдачи справок о непригодности к военной службе, которую создала Крупа, главный врач Хмельницкой МСЭК. Именно по ее решению почти все прокуроры области получили справки об инвалидности II группы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.