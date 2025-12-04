Forbes Digital підписка
МВФ ожидает от доноров Украины гарантий финансирования, чтобы запустить новую программу EFF

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Международный валютный фонд внимательно следит за дискуссиями вокруг использования замороженных российских активов и подчеркивает: любые решения должны соответствовать международному праву и не подрывать стабильность глобальной финансовой системы. Об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Фонде 4 декабря, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

  • МВФ анализирует варианты использования замороженных российских активов, в частности средств, которые генерирует EuroClear. Козак подчеркнула, что Фонд последовательно рекомендует придерживаться международного и национального законодательства, а также сохранять стабильность международной валютной системы.
  • Козак отметила, что в Европе продолжаются активные дискуссии о дополнительной поддержке Украины, и МВФ приветствует эти усилия – особенно в контексте обеспечения устойчивости украинского долга.
  • Предоставление надлежащих гарантий финансирования Украины от доноров является условием для старта новой четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF), подчеркнула представитель Фонда.
  • Потенциальный дефицит финансирования в рамках программы оценивается в $136,5 млрд, из которых $63 млрд приходится на 2026–2027 годы. Козак заявила, что без оперативных решений доноров Украина рискует столкнуться с дефицитом ликвидности во время войны.

Контекст

Украина и МВФ по результатам встреч 17–21 ноября достигли согласия на уровне экспертов о новой 48-месячной программе EFF.

Украина сталкивается с дефицитом финансирования на фоне новой волны российских атак и замедления западной помощи. ЕС пытается сформировать финансовый пакет для поддержки Киева на ближайшие два года, но споры между странами-членами и юридические ограничения затрудняют принятие решений. Замороженные российские активы рассматривают как один из ключевых источников долгосрочного финансирования, но правовые риски остаются высокими, а единство ЕС – хрупким.

3 декабря Еврокомиссия представила два варианта будущей финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы: заимствования ЕС и так называемый репарационный кредит.

