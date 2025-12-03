Європейська комісія представила два варіанти майбутньої фінансової підтримки України на 2026–2027 роки: запозичення Європейського Союзу та так званий репараційний кредит. Про це йдеться в оприлюдненому у пресрелізі Єврокомісії від 3 грудня.

Деталі

«Щоб зміцнити фінансову стійкість України в умовах триваючої російської агресії, Єврокомісія сьогодні пропонує два механізми для покриття фінансових потреб України на 2026–2027 роки: запозичення ЄС та репараційний кредит. Обидва рішення підкріплені комплексним пакетом із п’яти законодавчих ініціатив», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

У документі наголошується, що оскільки Росія «не демонструє жодних ознак готовності взяти на себе зобов’язання щодо справедливого та стійкого миру, навантаження на ресурси України зростає, і тривала підтримка ЄС стає ще важливішою».

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Комісія пояснює, що запропоновані юридичні рішення передбачають два можливі підходи:

запозичення під гарантії бюджету ЄС (резерву);

репараційний кредит, який дозволить Комісії залучати кошти у фінансових установ ЄС, де зберігаються заморожені активи центрального банку РФ.

«Ці заходи відображають зобов’язання ЄС підтримувати Україну не лише у захисті її суверенітету та забезпеченні роботи державних інституцій, а й як стратегічні інвестиції в безпеку Європи та досягнення справедливого і тривалого миру», – зазначено у повідомленні.

Єврокомісія наголошує, що запропоновані ініціативи містять низку гарантій, які мають убезпечити держави-члени й фінансові інституції від можливих репресивних заходів з боку Росії або незаконної експропріації за її межами, зокрема в юрисдикціях, дружніх до РФ.

«Для покриття залишкового ризику пакет включає потужний механізм солідарності, підкріплений двосторонніми національними гарантіями або бюджетом ЄС. Хоча пропозиції повністю відповідають європейському та міжнародному праву, вони також підтримують стабільність фінансового ринку Союзу та статус євро як глобальної валюти», – наголошують у Комісії.

У пресрелізі уточнюється, що пакет складається з:

проєкту регламенту щодо створення репараційного кредиту;

пропозиції заборонити будь-яке повернення заморожених активів Центрального банку РФ до Росії;

двох пропозицій, які вводять ключові гарантійні механізми для репараційного кредиту і спрямовані на захист держав-членів ЄС та фінансових установ від можливих відповідних дій з боку РФ.

«Дві спільні пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Ради 833/2014 будуть оприлюднені після того, як Рада визначиться з позицією відповідно до чинних процедур. Вони будуть доповнені паралельною пропозицією щодо рішення Ради від Каї Каллас, високої представниці з питань зовнішньої політики та безпеки й віцепрезидентки Єврокомісії, а також пропозицією внести зміни до чинних багаторічних фінансових рамок, щоб дозволити використання бюджету ЄС для підтримки кредиту Україні. Це могло б забезпечити підтримку обом запропонованим механізмам», – пояснюють у ЄК.

Коментуючи пропозиції, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Наші сьогоднішні ініціативи забезпечать Україну ресурсами для самозахисту й ведення мирних переговорів з позиції сили. Ми пропонуємо інструменти, які допоможуть покрити фінансові потреби України на найближчі два роки, підтримати державний бюджет, зміцнити її оборонну промисловість і сприяти інтеграції у європейську оборонно-промислову базу. Ми пропонуємо створити репараційний кредит, використовуючи залишки грошових коштів із заморожених російських активів у ЄС, із надійними гарантіями для держав-членів. Ми підвищуємо ціну агресивної війни Росії. І це має стати додатковим стимулом для Москви сісти за стіл переговорів».

Очікується, що наступне засідання Європейської Ради, яке відбудеться 18–19 грудня в Брюсселі, повинно сформувати чіткі домовленості щодо подальших кроків.

Контекст

Питання про можливість надати Україні кредит у €140 млрд за рахунок заморожених російських активів обговорюють ще з початку жовтня. Тоді лідерам ЄС не вдалося досягти згоди: Бельгія виступила проти, а Франція та Люксембург висловлювали занепокоєння щодо правових наслідків.

Єврокомісія запропонувала профінансувати кредит за рахунок державних російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. За задумом, якщо Росія після завершення війни відмовиться сплачувати Україні репарації, вона остаточно втратить права на ці кошти.

Опір Бельгії був пов’язаний із ризиком, що Росія може подати проти неї позов у разі реалізації плану. Премʼєр-міністр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних та фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня повідомляло, що посли ЄС попередньо погодили механізм «репараційного кредиту». Проте вже на саміті 23 жовтня лідери Євросоюзу не схвалили виділення коштів і відклали рішення до грудня.

Як писав Euronews 8 листопада, переговори між Єврокомісією та бельгійською владою щодо використання заморожених російських активів наразі не дали прориву.

Тим часом, за даними Bloomberg, Росія готує відповідь на можливе впровадження «репараційної позики»: Кремль планує націоналізувати іноземні активи у відповідь на дії Заходу.