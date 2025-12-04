Підписка від 49 грн
МВФ очікує від донорів України гарантій фінансування, щоб запустити нову програму EFF

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міжнародний валютний фонд уважно стежить за дискусіями навколо використання заморожених російських активів і наголошує: будь-які рішення мають відповідати міжнародному праву та не підривати стабільність глобальної фінансової системи. Про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Фонді 4 грудня, передає кореспондент «Інтерфакс-Україна».

  • МВФ аналізує варіанти використання заморожених російських активів, зокрема коштів, які генерує EuroClear. Козак наголосила, що Фонд послідовно рекомендує дотримуватися міжнародного та національного законодавства, а також зберігати стабільність міжнародної валютної системи. 
  • Козак зазначила, що в Європі тривають активні дискусії про додаткову підтримку України, і МВФ вітає ці зусилля – особливо в контексті забезпечення стійкості українського боргу. 
  • Надання належних гарантій фінансування України від донорів є умовою для старту нової чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF), наголосила представниця Фонду. 
  • Потенційний дефіцит фінансування в межах програми оцінюється у $136,5 млрд, із яких $63 млрд припадає на 2026–2027 роки. Козак заявила, що без оперативних рішень донорів Україна ризикує стикнутися з дефіцитом ліквідності під час війни.

Контекст 

Україна та МВФ за результатами зустрічей 17–21 листопада досягли згоди на рівні експертів про нову 48-місячну програму EFF.

Україна стикається з дефіцитом фінансування на тлі нової хвилі російських атак і сповільнення західної допомоги. ЄС намагається сформувати фінансовий пакет для підтримки Києва на найближчі два роки, але суперечки між країнами-членами та юридичні обмеження ускладнюють ухвалення рішень. Заморожені російські активи розглядають як одне з ключових джерел довгострокового фінансування, але правові ризики залишаються високими, а єдність ЄС – крихкою.

3 грудня Єврокомісія представила два варіанти майбутньої фінансової підтримки України на 2026–2027 роки: запозичення ЄС і так званий репараційний кредит.

