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На аукцион «Земельного банка» выставили самый большой участок почти в 4000 га

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Самый большой участок «Земельного банка» площадью почти 4000 га в Кировоградской области выставили на «Prozorro.Продажи», сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Стартовая стоимость субаренды составляет 12,2 млн грн.

Впервые земельный участок такого размера передается в использование через открытые онлайн-торги.

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Ключевые факты

  • Участок является частью кластера земельных активов в Кировоградской области общей площадью 5 941,6 га.
  • «По своему размеру, качеству почвы и расположению ее можно считать полноценным привлекательным кластером для развития крупного аграрного бизнес-проекта», – написал министр.
  • Целевое предназначение земельного участка – для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
  • Ранее участок находился в постоянном пользовании ГП «Сельскохозяйственное предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№115)», зарегистрированного в Киевской области.
  • В июне Кабинет Министров изъял его у государственного предприятия и передал в пользование оператору «Земельного банка» в составе первого пула земель. Теперь он доступен для субаренды сроком на 14 лет.
  • Аукцион по субаренде наибольшего земельного участка состоится 28 ноября.

Контекст

ФГИ начал реализацию проекта «Земельный банк» в 2023 году. Инициатива является одним из приоритетов фонда на 2024-й. «Земельный банк» должен открыть аграриям доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи».

В начале мая Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, урегулировавшие распределение поступлений от аренды государственных земель сельхозназначения. Согласно новым правилам, 90% стартовой цены аренды (12% от нормативной денежной оценки земли) будут направляться в государственный бюджет, а 10% – в местные бюджеты.

1 октября на платформе «Prozorro.Продажи» состоялся первый онлайн-аукцион по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения. Первым лотом стал участок более чем на 115 га в Винницкой области, победная ставка на его аренду достигла более 3 млн грн.

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