АРМА продаст земельные участки на Закарпатье более чем на 1 млрд грн

Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, впервые реализует 494 земельных участка, а также верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области, сообщила глава АРМА Елена Дума. Земля была оценена на общую стоимость 1,1 млрд грн.

Ключевые факты

Общая площадь земли, выставляемой АРМА на продажу, составляет 460 га.

Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гуклывый и пгт Воловец.

Сотрудники АРМА ранее осмотрели этот актив. Организатор торгов провел его независимую оценку, по результатам которой земля была оценена на общую стоимость 1,07 млрд грн.

Актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО «Полонекс» на электронной площадке Прозорро.Продажи.

Поучаствовать в конкурсе и посоревноваться за возможность стать владельцем инвестиционно привлекательной земли в Закарпатской области могут все желающие.

После реализации средства пойдут на специальный счет ВСУ.

Контекст

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