АРМА продаст земельные участки на Закарпатье более чем на 1 млрд грн

Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, впервые реализует 494 земельных участка, а также верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области, сообщила глава АРМА Елена Дума. Земля была оценена на общую стоимость 1,1 млрд грн.
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Ключевые факты
- Общая площадь земли, выставляемой АРМА на продажу, составляет 460 га.
- Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гуклывый и пгт Воловец.
- Сотрудники АРМА ранее осмотрели этот актив. Организатор торгов провел его независимую оценку, по результатам которой земля была оценена на общую стоимость 1,07 млрд грн.
- Актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО «Полонекс» на электронной площадке Прозорро.Продажи.
- Поучаствовать в конкурсе и посоревноваться за возможность стать владельцем инвестиционно привлекательной земли в Закарпатской области могут все желающие.
- После реализации средства пойдут на специальный счет ВСУ.
Контекст
В первые месяцы войны гостиничный бизнес фактически замер. Поток гостей остановился, все запланированные ивенты и туристические/бизнес-поездки пришлось отменить. В 2023 году украинцы выбирали лечебные курорты и гостиничный отдых – это 48,5% проданных туров, рассказывал Forbes в прошлом году директор по развитию бизнеса туроператора Join UP! Сергей Кириченко, главным запросом клиентов было «восстановление ментального здоровья».
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