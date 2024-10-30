На аукціон «Земельного банку» виставили найбільшу ділянку у майже 4000 га

Найбільшу ділянку «Земельного банку» площею майже 4000 га у Кіровоградській області виставили на «Прозорро.Продажі», повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Стартова вартість суборенди становить 12,2 млн грн.

Ключові факти

Ділянка є частиною кластеру земельних активів на Кіровоградщині загальною площею 5 941,6 гектарів.

«Через свій розмір, якість ґрунту та розташування її можна вважати повноцінним привабливим кластером для розвитку великого аграрного бізнес-проєкту», – написав міністр.

Цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Раніше ділянка перебувала в постійному користуванні ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№115)», зареєстрованого на Київщині.

У червні Кабінет міністрів вилучив її у державного підприємства та передав у користування оператору «Земельного банку» в складі першого пулу земель. Тепер вона доступна для суборенди терміном на 14 років.

Аукціон з суборенди найбільшої земельної ділянки відбудеться 28 листопада.

Контекст

ФДМУ почав реалізацію проєкту «Земельний банк» у 2023 році. Ініціатива є одним із пріоритетів фонду на 2024 рік. «Земельний банк» має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

На початку травня Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення. Згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуться до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.