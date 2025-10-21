Forbes Digital підписка
На Хмельницкой АЭС приостановили строительство энергоблоков по технологии Westinghouse из-за войны

Forbes

1 хв читання

Проект строительства энергоблоков №5 и №6 на Хмельницкой АЭС с американскими реакторами AP-1000 находится на этапе планирования, строительство приостановлено из-за войны. Об этом заявил президент бизнес-подразделения «Энергетические системы» Westinghouse Дэн Липман в интервью «Интерфакс-Украина». После завершения боевых действий компания обещает быстро приступить к работе.

  • «Прогресса со строительством ХАЭС-5, -6, к сожалению, пока нет, потому что идет война… Но как только война завершится, мы начнем это делать, и могу вас заверить, что я буду первым из представителей Westinghouse, кто приедет в Украину», – сказал Липман.
  • Westinghouse работает с НАЭК «Энергоатом» над подготовкой проекта и согласовывает финансирование с Американским экспортно-импортным банком и правительством США.
  • Топ-менеджер Westinghouse добавил, что компания обсуждает с «Энергоатомом» производство части модулей АР-1000 в Украине. Модульное строительство позволяет собирать реакторы с отдельных компонентов, и многие из них можно производить локально уже сейчас.
  • По его словам, производство части оборудования в Украине ускорит строительство энергоблоков после войны. Планировка поставок и производства поможет определить, сколько блоков можно строить одновременно.

Контекст

Westinghouse разработала водо-водяной ядерный реактор AP1000 в 2005 году. Это более мощный аналог предыдущего реактора AP600. Преимуществом реактора должна быть большая безопасность, снижение стоимости, новейшая модульная технология сборки. Первый реактор AP1000 начали строить в 2008 году в Китае, в Саньмэнь. Энергоблок ввели в эксплуатацию через 10 лет, в 2018-м.

Президент «Энергоатома» Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман 17 декабря 2023 подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, которое должны строить по американской технологии АР1000. В целом, Украина и Westinghouse договорились о строительстве девяти энергоблоков по технологии AP-1000.

Проект планируется финансировать за счет кредитов, которые будут привлечены Westinghouse в США, и за счет самого «Энергоатома», заявлял ранее тогдашний глава Минэнерго Герман Галущенко. По его словам, средняя стоимость строительства энергоблока составляет около $5 млрд.

Благодаря строительству ХАЭС-5, ХАЭС-6 после запуска в эксплуатацию двух новых блоков №3 и №4 здесь, на ХАЭС, мощность этой станции может превысить мощность самой крупной в Европе Запорожской АЭС.

В апреле 2024 года Галущенко заявлял, что на Хмельницкой АЭС стартовал проект строительства энергоблоков №5 и №6 по американской технологии АР1000 Westinghouse.

