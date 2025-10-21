Проєкт будівництва енергоблоків №5 та №6 на Хмельницькій АЕС з американськими реакторами AP-1000 наразі перебуває на етапі планування, будівництво призупинене через війну. Про це заявив президент бізнес-підрозділу «Енергетичні системи» Westinghouse Ден Ліпман в інтервʼю «Інтерфакс-Україна». Після завершення бойових дій компанія обіцяє швидко розпочати роботи.

Деталі

«Прогресу з будівництвом ХАЕС-5, -6, на жаль, наразі немає, тому що триває війна… Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити, й можу вас запевнити, що я буду першим із представників Westinghouse, хто приїде в Україну», – сказав Ліпман.

Westinghouse працює з НАЕК «Енергоатом» над підготовкою проєкту та узгоджує фінансування з Американським експортно-імпортним банком і урядом США.

Топменеджер Westinghouse додав, що компанія обговорює з «Енергоатомом» виробництво частини модулів АР-1000 в Україні. Модульне будівництво дозволяє збирати реактори з окремих компонентів, і багато з них можна виготовляти локально вже зараз.

За його словами, виробництво частини обладнання в Україні прискорить будівництво енергоблоків після війни. Планування поставок і виробництва допоможе визначити, скільки блоків можна будувати одночасно.

Контекст

Westinghouse розробила водо-водяний ядерний реактор AP1000 у 2005 році. Це потужніший аналог попереднього реактора AP600. Перевагою реактора мала бути більша безпека, зниження вартості, новітня модульна технологія збирання. Перший реактор AP1000 почали будувати у 2008 році в Китаї, у Саньмень. Енергоблок ввели в експлуатацію за 10 років, у 2018-му.

Президент «Енергоатома» Петро Котін і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман 17 грудня 2023-го підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, який мають будувати за американською технологією АР1000. Загалом Україна та Westinghouse домовилися про будівництво дев’яти енергоблоків за технологією AP-1000.

Проєкт планується фінансувати за рахунок кредитів, які будуть залучені Westinghouse у США, і за кошти самого «Енергоатому», заявляв раніше тодішній очільник Міненерго Герман Галущенко. За його словами, середня вартість будівництва енергоблоку становить близько $5 млрд.

Завдяки будівництву ХАЕС-5, ХАЕС-6, після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4 тут, на ХАЕС, потужність цієї станції може перевищити потужність найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

У квітні 2024 року Галущенко заявляв, що на Хмельницькій АЕС стартував проєкт із будівництва енергоблоків №5 і №6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.