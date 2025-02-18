Набсовет «Энергоатома» пообещал оценить целесообразность достройки ХАЭС

Наблюдательный совет «Энергоатома» оценит целесообразность достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции , сообщили его члены Ярек Неверович, Майкл Кирст, Тимофей Милованов и Виталий Петрук в общем ответе на запрос Forbes Ukraine.

Подробности:

«Одним из наших приоритетов является анализ деятельности и стратегических планов компании, включая строительство третьего и четвертого блоков ХАЭС», – заявили члены НС.

Оценка обоснования и финансовой состоятельности проекта будет включать «как внутренние, так и независимые факторы и перспективы», говорят в НС.

Среди критериев, по которым НС будет оценивать проект – стоимость, финансирование, управление, риск-менеджмент.

Соответствие проекта национальным интересам Украины, международным стандартам безопасности и его надежный бизнес-анализ – также входит в сферу ответственности НС, отмечается в сообщении.

На вопрос «откуда «Энергоатом» возьмет деньги на достройку ХАЭС», предварительно оцениваемую по меньшей мере в 135 млрд грн, НС не ответил. Компания будет привлекать собственные и кредитные средства, сообщал ранее «Энергоатом» по запросу Forbes Ukraine.

Контекст

«Энергоатом» – крупнейшая электроэнергетическая компания страны, обеспечивающая более 55% потребностей государства в электроэнергии.

После того, как в 2022-м убыток компании составил 12,4 млрд грн, а в 2023 году – 11,25 млрд грн, 2024-й компания планировала завершить с прибылью. Улучшение финансовых результатов компания ожидала после того, как в июне правительство повысило тарифы на электричество для населения на 64%. По результатам девяти месяцев ущерб хотя и сократился на 46%, но все равно составил 4,6 млрд грн.

Несмотря на финансовое состояние, «Энергоатом» планирует купить у Болгарии два реактора из недостроенной «Росатомом» атомной электростанции «Белене» по меньшей мере за 27 млрд грн, чтобы достроить третий и четвертый блоки ХАЭС.