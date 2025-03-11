Украинским производителям дронов обещают контракты до 10 лет за локализацию производства

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов, которые увеличивают долю локализации производства, получат преимущества в государственных закупках, в частности, они получат долгосрочные контракты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 11 марта.

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Минобороны как заказчик заинтересовано, чтобы процент локализации был как можно выше, отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

«При условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов, они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или 10 лет», – отметил Каневский.

Полная локализация производства дронов невозможна, потому что есть страны, специализирующиеся на производстве определенных компонентов, пояснило Минобороны. Кроме того, боевые действия требуют постоянных изменений в конструкции БпЛА: фактически каждые три месяца дроны должны обновляться. Поэтому идет постоянный поиск компонентов для их улучшения.

Минобороны также приняло решение ежемесячно направлять по 2,5 млрд грн на воинские части. Это позволит боевым бригадам самостоятельно закупать беспилотные летательные аппараты, а также запчасти и комплектующие для БпЛА в соответствии с потребностями на линии боевого столкновения.

Контекст

В 2024 году Украина превысила план по производству 1 млн дронов. По данным проекта DOZORRO TI Ukraine, через Prozorro на закупку беспилотников заключили контрактов на 15,4 млрд грн, что в шесть раз больше, чем в 2023 году (2,6 млрд грн).

Минобороны в 2025 году планирует приобрести 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На закупку дронов в этом году Минобороны выделит более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн будут направлены через Агентство оборонных закупок.