На полигоне Brave1 представили 100 украинских роботов (видео)

На полигоне кластера оборонных технологий Brave1 40 украинских разработчиков продемонстрировали 100 наземных роботизированных комплексов собственного производства, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Роботов проверяли на устойчивость к воде, скоростные, тормозные характеристики, уровень шума и проходимость в условиях тяжелого рельефа.

Ключевые факты

Среди продемонстрированных комплексов было 40 медэвакуационных и логистических платформ, ударные, минировщики и роботы-камикадзе, которые были протестированы на полигоне.

Производители провели краш-тесты разработок на сложном рельефе: с выбоинами, заграждениями, поваленными деревьями, трамплинами, песком, рвом с водой.

По данным кластера Brave1, каждый робот проходил полосу помех дистанцией 2,6 км. На одном из участков полосы действовала система РЭБ, которая создавала помехи для связи оператора НРК со своим дроном.

Отдельно были протестированы минировщики и камикадзе. Каждый робот тестировался на скорость прохождения 100 м ровной поверхности, а также возможность пройти 400 м с препятствиями и на финальном участке сымитировать поражения цели.

Демонстрация в условиях, приближенных к боевым, обязательна для разработки. Благодаря полигонам производители понимают, что нужно исправить.

Контекст

В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации первый инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения. Такой робот нужен, например, на местности, где есть неразорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, где есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

В октябре ведомство разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс «Тарган». Он был разработан украинскими инженерами. Он может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.

В ноябре на базе одного из учебных центров была создана первая школа подготовки операторов. Там уже проходит обучение будущих специалистов при содействии проекту Victory Drones. Военнослужащие проходят подготовку около 10 различных видов беспилотных наземных роботизированных комплексов – логистических, специальных и инженерных.

По словам руководителя Управления инновационной деятельности Вооруженных Сил Украины полковника Виталия Добрянского, обучение операторов БпНК проходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности.