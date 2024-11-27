На полігоні Brave1 представили 100 українських роботів (відео)

На полігоні кластера оборонних технологій Brave1 40 українських розробників продемонстрували 100 наземних роботизованих комплексів власного виробництва, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Роботів перевіряли на стійкість до води, швидкісні, гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах важкого рельєфу.
У Збройних Силах України триває робота над застосуванням безпілотних роботизованих комплексів.
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Ключові факти
- Серед продемонстрованих комплексів були 40 медевакуаційних та логістичних платформ, ударні, мінувальники та роботи-камікадзе, які були протестовані на полігоні.
- Виробники провели краш-тести розробок на складному рельєфі: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом із водою.
- За даними кластера Brave1, кожен робот проходив смугу перешкод дистанцією 2,6 км. На одній із ділянок смуги діяла система РЕБ, яка створювала перешкоди для зв’язку оператора НРК зі своїм дроном.
- Окремо були протестовані мінувальники та камікадзе. Кожен робот тестувався на швидкість проходження 100 м рівної поверхні, а також на можливість пройти 400 м із перешкодами та на фінальній ділянці зімітувати ураження цілі.
- Демонстрація в умовах, наближених до бойових, є обовʼязковою для розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба виправити.
Контекст
У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.
У жовтні відомство дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Він був розроблений українськими інженерами. Він може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження
У листопаді на базі одного з навчальних центрів створили першу школу підготовки операторів. Там уже відбувається навчання майбутніх фахівців за сприяння проєкту Victory Drones. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.
За словами керівника Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковника Віталія Добрянського, навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.
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