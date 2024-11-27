На полігоні Brave1 представили 100 українських роботів (відео)

На полігоні кластера оборонних технологій Brave1 40 українських розробників продемонстрували 100 наземних роботизованих комплексів власного виробництва, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Роботів перевіряли на стійкість до води, швидкісні, гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах важкого рельєфу.

Ключові факти

Серед продемонстрованих комплексів були 40 медевакуаційних та логістичних платформ, ударні, мінувальники та роботи-камікадзе, які були протестовані на полігоні.

Виробники провели краш-тести розробок на складному рельєфі: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом із водою.

За даними кластера Brave1, кожен робот проходив смугу перешкод дистанцією 2,6 км. На одній із ділянок смуги діяла система РЕБ, яка створювала перешкоди для зв’язку оператора НРК зі своїм дроном.

Окремо були протестовані мінувальники та камікадзе. Кожен робот тестувався на швидкість проходження 100 м рівної поверхні, а також на можливість пройти 400 м із перешкодами та на фінальній ділянці зімітувати ураження цілі.

Демонстрація в умовах, наближених до бойових, є обовʼязковою для розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба виправити.

Контекст

У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

У жовтні відомство дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Він був розроблений українськими інженерами. Він може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження

У листопаді на базі одного з навчальних центрів створили першу школу підготовки операторів. Там уже відбувається навчання майбутніх фахівців за сприяння проєкту Victory Drones. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

За словами керівника Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковника Віталія Добрянського, навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.