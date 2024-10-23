Минобороны приняло на вооружение наземный робот «Тарган»

Ключевые факты

Наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он может транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.

Он имеет бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса, особенности конструкции позволяют ему двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние.

«Тарган» имеет небольшие размеры, что позволяет его транспортировать в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Беспилотный наземный роботизированный комплекс «Тарган» Фото пресс-служба Минобороны

Контекст

В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации первый инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения. Такой робот нужен, например, на местности, где есть неразорвавшиеся боеприпасы поблизости от горящей техники, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Украинский госбюджет покрывает менее трети потребностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд, рассказывал 13 апреля Александр Камышин, министр стратегических отраслей промышленности.

Украинские компании выпускают дроны, артиллерийские установки, бронетехнику и почти овладели производством натовских артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В 2024-м украинский ОПК может производить в пять раз больше. Подробнее об этом читайте здесь.