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Минобороны приняло на вооружение наземный робот «Тарган»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министерство обороны кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс «Тарган», сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс был разработан украинскими инженерами.

Ключевые факты

  • Наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он может транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.
  • Он имеет бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса, особенности конструкции позволяют ему двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние.
  • «Тарган» имеет небольшие размеры, что позволяет его транспортировать в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.
пресс-служба Минобороны

Беспилотный наземный роботизированный комплекс «Тарган» Фото пресс-служба Минобороны

Контекст

В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации первый инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения. Такой робот нужен, например, на местности, где есть неразорвавшиеся боеприпасы поблизости от горящей техники, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Украинский госбюджет покрывает менее трети потребностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд, рассказывал 13 апреля Александр Камышин, министр стратегических отраслей промышленности.

Украинские компании выпускают дроны, артиллерийские установки, бронетехнику и почти овладели производством натовских артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В 2024-м украинский ОПК может производить в пять раз больше. Подробнее об этом читайте здесь.

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