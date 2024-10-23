Минобороны приняло на вооружение наземный робот «Тарган»

Министерство обороны кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс «Тарган», сообщает пресс-служба ведомства. Комплекс был разработан украинскими инженерами.
Ключевые факты
- Наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он может транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.
- Он имеет бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса, особенности конструкции позволяют ему двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние.
- «Тарган» имеет небольшие размеры, что позволяет его транспортировать в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.
Контекст
В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации первый инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения. Такой робот нужен, например, на местности, где есть неразорвавшиеся боеприпасы поблизости от горящей техники, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.
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