У ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних комплексів

У Збройних Силах України триває робота над застосуванням безпілотних роботизованих комплексів, на базі одного з навчальних центрів створили першу школу підготовки операторів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Там уже відбувається навчання майбутніх фахівців за сприяння проєкту Victory Drones.
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Ключові факти
- Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.
- За словами начальника Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Віталія Добрянського, навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.
- Для належної підготовки були створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК.
- Триває робота над масштабуванням проєкту, підвищенням ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.
Контекст
У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.
У жовні відомство дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Він був розроблений українськими інженерами. Він може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.
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