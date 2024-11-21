У ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних комплексів

У Збройних Силах України триває робота над застосуванням безпілотних роботизованих комплексів, на базі одного з навчальних центрів створили першу школу підготовки операторів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Там уже відбувається навчання майбутніх фахівців за сприяння проєкту Victory Drones.

Ключові факти

Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

За словами начальника Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Віталія Добрянського, навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.

Для належної підготовки були створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК.

Триває робота над масштабуванням проєкту, підвищенням ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

Контекст

У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

У жовні відомство дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Він був розроблений українськими інженерами. Він може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.