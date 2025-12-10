Во Львове завершают ключевой этап многолетней работы над рекультивацией Грибовицкого полигона. Об этом сообщил 10 декабря вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

На полигоне сформирован дренажный слой на всей территории, нанесен почвенный слой, высажены многолетние травы, обустроены резервуары для очистки вод и пожаротушения. Работает обновленная система мониторинга подземных вод.

Министр подчеркнул, что Грибовицкий полигон долгие годы был символом проблемы, которая накапливалась десятилетиями.

«Сегодня он становится примером того, как община, международные партнеры и профессиональная команда могут вернуть безопасность там, где ее давно не хватало. Это важный результат для Львова и хороший ориентир для других городов, работающих над модернизацией систем обращения с отходами», – отметил Кулеба.

Полигон работал с 1957 года, и за десятилетия там накопилось более 14 млн тонн отходов. Площадь – почти 39 гектаров. Для региона это была одна из самых болезненных экологических точек.

Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове обострилась после трагедии на Грибовицкой свалке в 2016 году, когда из-за пожара и оползня мусора погибли люди. Город оказался в условиях «мусорной блокады» и начал разработку стратегии, которая предусматривала строительство первого в Украине современного мусороперерабатывающего завода. В 2018 году Львов заключил соглашение с ЕБРР и фондом E5P на финансирование проекта стоимостью €35 млн, из которых €25 млн – кредит, а €10 млн – грант. План также включал рекультивацию Грибовицкого полигона.

Проект предусматривал восстановление всей территории полигона и очистку прилегающих участков, пострадавших в 2016 году во время оползня, а также зон, где образовались фильтратные озера.

Первая фаза – технологическая, стоимостью €17,8 млн, завершена в октябре 2024 года. Стабилизировали опасные склоны, расчистили загрязненные участки, выровняли и террасировали территорию. Создали технический защитный экран, который блокирует образование новых фильтратов и выход полигонных газов. Обустроили системы сбора и отвода поверхностных вод. Запустили современный комплекс по сбору и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Ликвидировали озера фильтрата и создали систему их очистки.

Вторая фаза – биологическая, стоимостью €8,4 млн, сейчас на финальном этапе.

Проект реализуется в рамках Программы муниципальной инфраструктуры Украины (UMIP), совместной программы Минразвития и Европейского инвестиционного банка.