У Львові завершують ключовий етап багаторічної роботи над рекультивацією Грибовицького полігону. Про це повідомив 10 грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Деталі

На полігоні сформовано дренажний шар на всій території, нанесено ґрунтовий шар, висаджено багаторічні трави, облаштовані резервуари для очищення вод і пожежогасіння. Працює оновлена система моніторингу підземних вод.

Міністр наголосив, що Грибовицький полігон довгі роки був символом проблеми, яка накопичувалася десятиліттями.

«Сьогодні він стає прикладом того, як громада, міжнародні партнери та фахова команда можуть повернути безпеку там, де її давно бракувало. Це важливий результат для Львова та хороший орієнтир для інших міст, що працюють над модернізацією систем поводження з відходами», – зазначив Кулеба.

Контекст

Полігон працював із 1957 року, і за десятиліття там накопичилося понад 14 млн тонн відходів. Площа – майже 39 гектарів. Для регіону це була одна з найболючіших екологічних точок.

Проблема поводження з твердими побутовими відходами у Львові загострилася після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році, коли через пожежу та зсув сміття загинули люди. Місто опинилося в умовах «сміттєвої блокади» та розпочало розробку стратегії, що передбачала будівництво першого в Україні сучасного сміттєпереробного заводу. У 2018 році Львів уклав угоду з ЄБРР і фондом E5P на фінансування проєкту вартістю €35 млн, з яких €25 млн – кредит, а €10 млн – грант. План також включав рекультивацію Грибовицького полігону.

Проєкт передбачав відновлення всієї території полігону та очищення прилеглих ділянок, які постраждали у 2016 році під час зсуву, а також зон, де утворилися фільтратні озера.

Перша фаза – технологічна, вартістю €17,8 млн, завершена у жовтні 2024 року. Стабілізували небезпечні схили, розчистили забруднені ділянки, вирівняли та терасували територію. Створили технічний захисний екран, який блокує утворення нових фільтратів і вихід полігонних газів. Облаштували системи збору та відведення поверхневих вод. Запустили сучасний комплекс зі збору та утилізації полігонного газу з виробництвом електроенергії. Ліквідували озера фільтрату й створили систему їхнього очищення.

Друга фаза – біологічна, вартістю €8,4 млн, зараз на фінальному етапі.

Проєкт реалізується в рамках Програми муніципальної інфраструктури України (UMIP), спільної програми Мінрозвитку та Європейського інвестиційного банку.