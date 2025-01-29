«Нафтогаз» начала импортировать газ на фоне уменьшения запасов в ПХГ

«Нафтогаз» начала импортировать газ, сообщил глава группы Роман Чумак 29 января. Группа подчеркнула, что имеет достаточно запасов для стабильного прохождения отопительного сезона. Накануне стало известно об уменьшении уровня заполненности украинских подземных хранилищ газом до критического.

Ключевые факты

По словам Чумака, компания контролирует ситуацию с запасами газа. «Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа «Нафтогаз» также импортирует топливо – должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», – заявил глава группы «Нафтогаз».

Он добавил, что совместно с международными партнерами прорабатывают разные сценарии для усиления энергетической устойчивости.

Согласно сообщению, все предприятия группы работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и снабжение природным газом всех категорий потребителей.

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Контекст

В этот отопительный сезон Украина планировала полагаться только на собственные энергетические ресурсы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у страны достаточно газа для обеспечения бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

Валовая добыча природного газа в Украине составила 19,12 млрд куб. м в 2024 году. По сравнению с прошлым годом добыча газа выросла на 2,2% с 18,7 млрд куб. м. Нынешние темпы роста объемов добычи больше, чем в прошлом, когда добыча увеличилась на 0,9%. Это самый высокий рост добычи с 2018 года. В период с 2019-го по 2022-й объемы добычи газа сокращались.

В 2022 году добыча природного газа в Украине обвалилась на 6% в связи с полномасштабным вторжением России. Уже в 2023 году компании смогли показать увеличение объемов добычи газа, прежде всего, государственные.

По состоянию на 24 января общий уровень запасов природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составлял 8,5 млрд куб. м, из которых 4,7 млрд. куб. м – это так называемый «буферный газ», сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец. Это на 24% меньше, чем в прошлом году, с учетом 0,08 млрд куб. м газа нерезидентов.

29 января экс-глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что украинские подземные хранилища газа приближаются к уровню наполненности, когда возможность отбора газа упадет до 60 млн куб. м в день. В настоящее время среднее потребление газа составляет 110 млн кубометров в сутки. «Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос за счет добычи и ПХГ и необходимо будет экстренно импортировать газ», – пояснил он.