Україна торік збільшила видобуток газу на понад 2% до 19,1 млрд куб. м. Це найвище зростання з 2018-го

Валовий видобуток природного газу в Україні склав 19,12 млрд куб м у 2024 році, свідчать розрахунки ExPro 2 січня. У порівнянні з минулим роком видобуток газу зріс на 2,2% з 18,7 млрд куб м.

Ключові факти

Цьогорічні темпи зростання обсягів видобутку є більшими, ніж минулого року, коли видобуток зріс на 0,9%, зазначає видання. Це найвище зростання видобутку з 2018 року. У період з 2019 по 2022-й обсяги видобутку газу скорочувалися.

У 2022-му видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Вже у 2023 році компанії змогли показати збільшення обсягів видобутку газу, передусім державні.

Держкомпанії залишалися головним рушієм збільшення обсягів видобутку газу. У другій половині року видобуток приватних компаній також зростає у порівнянні з минулим роком.

Державне АТ «Укргазвидобування» – видобула 14,55 млрд куб м валового природного газу, на 4,6% більше, ніж у 2023-му (понад 13,9 млрд куб м). Цьогорічні обсяги видобутку «Укргазвидобування» є найвищими за 6 років, коли видобуток УГВ складав 14,9 млрд куб м у 2019-му.

ПАТ «Укрнафта» видобуло 1,17 млрд куб м природного газу, на 6,6% більше, ніж минулого року (майже 1,1 млрд куб м). Для компанії це найбільші обсяги видобутку природного газу з 2016–го.

Приватні компанії, натомість, скоротили обсяги видобутку природного газу на 8%, до понад 3,4 млрд куб м. Видобуток приватних компаній знаходиться на найнижчому рівні як мінімум з 2016-го. Подальше скорочення обсягів видобутку пов’язано з блокуванням дії спецдозволів, зокрема «Укрнафтобуріння», яка не видобувала природний газ з грудня 2023 року по серпень 2024 року. Проте, вже у серпні УНБ відновила видобуток, що призвело до зростання видобутку природного газу приватними компаніями в порівнянні з минулим роком. Тим не менше, у листопаді Держгеонадра знову зупинила дію спецдозволів Smart Energy.

Контекст

Цей опалювальний сезон Україна проходитиме лише на власному газі. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, теплокомуненерго і бюджетних установ.

Компанії Групи «Нафтогаз» – АТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» – мали цьогоріч продовжити збільшувати видобуток, зокрема до 15 млрд куб. м.

За три квартали «Укргазвидобування» та «Укрнафта» видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні обсяги валового видобутку природного газу зросли на 2,3% порівняно з минулим роком – до 1,663 млрд куб. м. Це найвищий місячний показник видобутку з січня 2022 року.