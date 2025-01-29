Рівень заповненості ПСГ газом зменшується до критичного рівня і потребує негайного імпорту – ексочільник ОГТСУ

Українські підземні сховища газу (ПСГ) наближаються до рівня наповненості, коли можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу. На зараз середнє споживання газу складає 110 млн кубометрів на добу. Про це повідомив ексголова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook 29 січня.

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«Це означатиме, що ми не зможемо задовольнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і необхідно буде екстрено імпортувати газ», – пояснив він.

Зараз середнє споживання газу в Україні складає 110 млн куб. м на добу, з яких 52 млн куб. м забезпечує видобуток, а решту 58 млн куб. м – ПСГ та/або імпорт, говорить експерт. Однак, за словами Макогона, в разі морозів споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, а сховища не зможуть віддати необхідну кількість газу. Це означатиме, що імпорт буде необхідний у значних обсягах і за будь-яку ціну.

Згідно з інформацією Макогона, з лютого НАК «Нафтогаз України» планує розпочати імпорт газу.

Станом на 24 січня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) складав 8,5 млрд куб. м, з яких 4,7 млрд куб. м – це так званий «буферний газ», повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець. Це на 24% менше, ніж минулого року, з урахуванням 0,08 млрд куб. м газу нерезидентів.

У своїй публікації на Facebook 31 грудня ексміністерка оцінювала рівень запасів газу в ПСГ на кінець 2024 року як достатній для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, враховуючи зниження споживання. Проте вона підкреслила, що ризики нових ракетних ударів по інфраструктурі та зростаючий попит на газ для енергетики вимагають додаткових заходів безпеки, зокрема імпорту газу.

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Контекст

Цього опалювального сезону Україна планувала покладатися лише на власні енергетичні ресурси. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, країна має достатньо газу для забезпечення побутових споживачів, теплокомуненерго та бюджетних установ.

Компанії Групи «Нафтогаз» – АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» – планували продовжити збільшення видобутку цього року, зокрема до 15 млрд куб. м.

За три квартали 2024 року «Укргазвидобування» та «Укрнафта» видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу, що на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні обсяг валового видобутку газу зріс на 2,3% порівняно з минулим роком і склав 1,663 млрд куб. м, що є найвищим місячним показником з січня 2022 року.