«Нафтогаз» почала імпортувати газ на тлі зменшення запасів у ПСГ

«Нафтогаз» почала імпортувати газ, повідомив очільник групи Роман Чумак 29 січня. Група наголосила, що має достатньо запасів для стабільного проходження опалювального сезону. Напередодні стало відомо про зменшення рівня заповненості українських підземних сховищ газом до критичного.

Ключові факти

За словами Чумака, компанія контролює ситуацію із запасами газу. «Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група «Нафтогаз» також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», – заявив очільник групи «Нафтогаз».

Він додав, що спільно з міжнародними партнерами опрацьовують різні сценарії для посилення енергетичної стійкості.

Згідно з повідомленням, усі підприємства групи працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Цього опалювального сезону Україна планувала покладатися лише на власні енергетичні ресурси. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, країна має достатньо газу для забезпечення побутових споживачів, теплокомуненерго та бюджетних установ.

Валовий видобуток природного газу в Україні склав 19,12 млрд куб. м у 2024 році. У порівнянні з минулим роком видобуток газу зріс на 2,2% з 18,7 млрд куб. м. Цьогорічні темпи зростання обсягів видобутку є більшими, ніж минулоріч, коли видобуток збільшився на 0,9%. Це найвище зростання видобутку з 2018 року. У період з 2019-го по 2022-й обсяги видобутку газу скорочувалися.

У 2022-му видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Вже в 2023 році компанії змогли показати збільшення обсягів видобутку газу, передусім державні.

Станом на 24 січня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) складав 8,5 млрд куб. м, з яких 4,7 млрд куб. м – це так званий «буферний газ», повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець. Це на 24% менше, ніж минулого року, з урахуванням 0,08 млрд куб. м газу нерезидентів.

29 січня ексголова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу наближаються до рівня наповненості, коли можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу. Наразі середнє споживання газу складає 110 млн кубометрів на добу. «Це означатиме, що ми не зможемо задовольнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і необхідно буде екстрено імпортувати газ», – пояснив він.