«Нафтогаз Украины» намерен капитализировать проценты по евробондам-2028 почти на $84 млн

НАК «Нафтогаз Украины» решила капитализировать отложенные проценты по еврооблигациям-2028, срок погашения которых наступал 8 ноября этого года, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение эмитента евробондов – Kondor Finance plc – на Ирландской фондовой бирже.

Ключевые факты

Согласно сообщению, проценты капитализированы на сумму $83,8 млн, в результате чего номинальная сумма долга по евробондам увеличивается до $583,8 млн.

«Нафтогаз» по евробондам на $375 млн по-прежнему предложил отсрочить выплату 50% основного долга на два года – до 19 июля 2024 года, остальные 50% – до 19 июля 2025-го.

Относительно отсрочки погашения основной суммы евробондов на $500 млн предложение также осталось прежним: 50% – на год, до 8 ноября 2027 года, и еще 50% – до 8 ноября 2028 года, а также выплата премии 0,5% от основной суммы за согласие.

Предложение о реструктуризации предполагало повышение процентной ставки по евробондам-2025 с 7,375% до 7,65% годовых, по евробондам-2028 – 7,625%.

«Нафтогаз» решил оставить за собой право самостоятельно решать, выплачивать ли проценты за период двухлетней отсрочки или капитализировать их, за исключением последнего купона: для евробондов-2025 – с 19 января по 19 июля 2024 года, для евробондов-2028 – с 8 мая до 8 ноября 2024 года.

Контекст

В июле 2022 года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

В конце мая 2023-го «Нафтогаз» договорился с инвесторами, согласившись на определенное улучшение условий для владельцев двух дефолтных выпусков и выплату вместе с просроченными процентами 5% основной суммы долга.