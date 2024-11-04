«Нафтогаз України» має намір капіталізувати відсотки за євробондами-2028 на майже $84 млн

НАК «Нафтогаз України» вирішила капіталізувати відкладені відсотки за єврооблігаціями-2028, термін погашення яких наставав 8 листопада цього року, пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на повідомлення емітента євробондів – Kondor Finance plc – на Ірландській фондовій біржі.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, відсотки капіталізовано на суму $83,8 млн, унаслідок чого номінальна сума боргу за євробондами збільшується до $583,8 млн.

«Нафтогаз» за євробондами на $375 млн, як і раніше, запропонував відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, решти 50% – до 19 липня 2025-го.

Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів на $500 млн пропозиція також залишилася колишньою: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% – до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Пропозиція про реструктуризацію передбачала підвищення процентної ставки за євробондами-2025 із 7,375% до 7,65% річних, за євробондами-2028 – 7,625%.

«Нафтогаз» вирішив залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком останнього купона: для євробондів-2025 – з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2028 – з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Контекст

У липні 2022 року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України».

Наприкінці травня 2023-го «Нафтогаз» домовився з інвесторами, погодившись на певне поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків і виплату разом із простроченими відсотками 5% основної суми боргу.