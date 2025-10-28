Наглядова рада «Укрзалізниці» переобрала своїм головою Гепарда Хафера, а заступником голови наглядової ради – Сергія Лещенка. Про це повідомила пресслужба компанії 28 жовтня.

Деталі

Хафера назначили під час першого засідання наглядової ради. Його заступником буде Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави в наглядовій раді.

Гепард Хафер – науковець і експерт з логістики, має досвід роботи в Deutsche Bahn. Хафер приєднався до «Укрзалізниці» як незалежний член у 2018–2019 роках, став головою в лютому 2022-го.

До цього з 2016-го по 2019-й Хафер був незалежним членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Брав участь у ключових реформах корпоративного управління, підготовці до часткової приватизації (зокрема, через реструктуризацію та залучення інвестицій) та стратегічних аспектах арбітражних справ проти «Газпрому».

Контекст

1 жовтня 2025 року уряд затвердив новий склад наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу, організованого і проведеного Комітетом з призначення керівників важливих для економіки підприємств за участі міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.

Так, до складу наглядової ради увійшли:

Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, єврокомісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» – представник держави;

Представником держави в наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року.