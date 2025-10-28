Наглядова рада «Укрзалізниці» переобрала своїм головою Гепарда Хафера, а заступником голови наглядової ради – Сергія Лещенка. Про це повідомила пресслужба компанії 28 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Хафера назначили під час першого засідання наглядової ради. Його заступником буде Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави в наглядовій раді.
- Гепард Хафер – науковець і експерт з логістики, має досвід роботи в Deutsche Bahn. Хафер приєднався до «Укрзалізниці» як незалежний член у 2018–2019 роках, став головою в лютому 2022-го.
- До цього з 2016-го по 2019-й Хафер був незалежним членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Брав участь у ключових реформах корпоративного управління, підготовці до часткової приватизації (зокрема, через реструктуризацію та залучення інвестицій) та стратегічних аспектах арбітражних справ проти «Газпрому».
Контекст
1 жовтня 2025 року уряд затвердив новий склад наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу, організованого і проведеного Комітетом з призначення керівників важливих для економіки підприємств за участі міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.
Так, до складу наглядової ради увійшли:
Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, єврокомісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» – представник держави;
Представником держави в наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.