Надзвичайну ситуацію, що виникла внаслідок масованої атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області 13 грудня, офіційно визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській ОВА, повідомив 17 грудня голова адміністрації Олег Кіпер.

Деталі

Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики, обстріли призвели до тривалого – понад три доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 000 мешканців області.

Підприємці повинні звести до мінімуму використання ілюмінації та декоративного освітлення «з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури».

Комісія додатково спрямувала частину коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

«Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи», – написав Кіпер.

Енергетики повернули світло для майже 583 700 родин Одеської області після масованого обстрілу в ніч з 12 на 13 грудня, повідомила група ДТЕК 17 грудня. За останню добу вдалося перезаживити ще понад 250 000 родин. Без електропостачання залишаються 32 900 домівок.

Наразі енергетики використовують всю потужність, яка заходить в область, щоб дати світло хоча б на декілька годин.

Контекст

У ніч проти 13 грудня Росія масовано атакувала дронами енергетичну, транспортну, промислову й цивільну інфраструктуру Одеської області. Місцева влада не дає жодних прогнозів щодо відновлення – у місті розгорнули 428 пунктів незламності. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабного вторгнення. За його словами, в області внаслідок атаки були поранені двоє людей, загиблих немає.

Станом на 15 грудня без світла в регіоні залишалося понад 430 000 абонентів.