Союзники по НАТО консультируются о более решительных действиях в ответ на все более агрессивное поведение Кремля. Обсуждаются варианты – от размещения ударных дронов вдоль границы с Россией до смягчения правил открытия огня для пилотов. Об этом пишет FT со ссылкой на чиновников НАТО, информированных о переговорах.

Подробности

Инициатива исходит от приграничных государств Альянса, получивших поддержку Франции и Великобритании, говорят собеседники издания. Их цель – повысить цену для Москвы за «гибридную войну» против Европы и определить четкие контрмеры после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и истребителями.

Среди предложений – вооружить разведывательные дроны, ныне только собирающие данные о российской военной активности, а также снизить порог для открытия огня пилотами, патрулирующими восточный фланг. Обсуждается и проведение учений НАТО непосредственно на границе с Россией, в частности в отдаленных районах.

Посол США при НАТО Мэтью Виттакер отметил, что союзники работают над «лучшими вариантами ответа на асимметричные и гибридные угрозы», в частности над унификацией правил применения силы.

Сейчас разные страны имеют различные стандарты: некоторые требуют визуального подтверждения угрозы перед открытием огня, другие позволяют действовать на основании радарных данных или скорости объекта.

Переговоры, которые вели лишь несколько наиболее уязвимых государств, переросли в более широкое обсуждение среди всех 32 членов Альянса. Часть стран призывает к более агрессивной позиции как элементу сдерживания, в то время как другие предостерегают от чрезмерного риска прямой эскалации с ядерным государством, отметило издание.

Контекст

Идея усиления реакции на российские провокации получила огласку после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что НАТО должно открывать огонь по российским самолетам, если те нарушают его территорию.

Это стало реакцией на серию инцидентов: беспилотники РФ вторгались в польское и румынское воздушное пространство, а истребители МиГ – в эстонское. Кроме того, десятки неопознанных дронов парализовали работу аэропортов в Бельгии, Дании и Германии. Часть официальных лиц считает это элементом той же «серой зоны» гибридной войны Москвы, включающей кибератаки и диверсии.

НАТО уже дважды созвало срочные заседания после инцидентов в Польше и Эстонии и начало миссию Eastern Sentry для усиления противовоздушной обороны на восточном фланге.

Параллельно ЕС готовит собственные ответные шаги на российские провокации – в частности, ограничение передвижения российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже и саботаже, а также финансирование систем противодействия дронам.