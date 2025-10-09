Союзники по НАТО консультуються щодо більш рішучих дій у відповідь на дедалі агресивнішу поведінку Кремля. Обговорюються варіанти – від розміщення ударних дронів уздовж кордону з Росією до пом’якшення правил відкриття вогню для пілотів. Про це пише FT з посиланням на чиновників НАТО поінформованих про переговори.

Деталі

Ініціатива виходить від прикордонних держав Альянсу, які отримали підтримку Франції та Великої Британії, кажуть співрозмовники видання. Їхня мета – підвищити ціну для Москви за «гібридну війну» проти Європи та визначити чіткі контрзаходи після серії порушень повітряного простору російськими безпілотниками та винищувачами.

Серед пропозицій – озброїти розвідувальні дрони, що нині лише збирають дані про російську військову активність, а також знизити поріг для відкриття вогню пілотами, які патрулюють східний фланг. Обговорюється й проведення навчань НАТО безпосередньо на кордоні з Росією, зокрема у віддалених районах.

Посол США при НАТО Метью Віттакер зазначив, що союзники працюють над «кращими варіантами відповіді на асиметричні й гібридні загрози», зокрема над уніфікацією правил застосування сили.

Зараз різні країни мають різні стандарти: дехто вимагає візуального підтвердження загрози перед відкриттям вогню, інші дозволяють діяти на підставі радарних даних або швидкості об’єкта.

Переговори, які спершу вели лише кілька найбільш уразливих держав, переросли у ширше обговорення серед усіх 32 членів Альянсу. Частина країн закликає до агресивнішої позиції як елементу стримування, тоді як інші застерігають від надмірного ризику прямої ескалації з ядерною державою, зазначило видання.

Контекст

Ідея посилення реакції на російські провокації набула розголосу після того, як президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, якщо ті порушують його територію.

Це стало реакцією на серію інцидентів: безпілотники РФ вторгалися у польський і румунський повітряний простір, а винищувачі МіГ – в естонський. Крім того, десятки невпізнаних дронів паралізували роботу аеропортів у Бельгії, Данії та Німеччині. Частина офіційних осіб вважає це елементом тієї ж «сірої зони» гібридної війни Москви, що включає кібератаки та диверсії.

НАТО вже двічі скликало термінові засідання після інцидентів у Польщі та Естонії та розпочало місію Eastern Sentry для посилення протиповітряної оборони на східному фланзі.

Паралельно ЄС готує власні кроки у відповідь на російські провокації – зокрема, обмеження пересування російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві та саботажі, а також фінансування систем протидії дронам.