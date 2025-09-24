Прослухати матеріал
После запуска дронов в Польшу Россия продолжает провоцировать страны Европы, несмотря на развернутую миссию НАТО – Eastern Sentry. Какие уязвимые точки на карте Североатлантического союза и что может возобновить сдерживание? Разбор Forbes Ukraine
Россия ужесточает провокации против стран НАТО. В ночь на 10 сентября в Польшу залетели 19 российских дронов. Через два дня НАТО объявило о развертывании операции Eastern Sentry, чтобы укрепить оборону Восточного фланга Альянса.
Москву это не остановило. Уже 14 сентября российский дрон залетел на территорию Румынии. 19 сентября – три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут.
