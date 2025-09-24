Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

«Путин действует по правилу Ленина». Россия ужесточает давление на Европу провокациями в Польше и Эстонии. Какие еще семь болевых точек находятся на карте НАТО

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:44

После запуска дронов в Польшу Россия продолжает провоцировать страны Европы, несмотря на развернутую миссию НАТО – Eastern Sentry. Какие уязвимые точки на карте Североатлантического союза и что может возобновить сдерживание? Разбор Forbes Ukraine

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Россия ужесточает провокации против стран НАТО. В ночь на 10 сентября в Польшу залетели 19 российских дронов. Через два дня НАТО объявило о развертывании операции Eastern Sentry, чтобы укрепить оборону Восточного фланга Альянса.

Москву это не остановило. Уже 14 сентября российский дрон залетел на территорию Румынии. 19 сентября – три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні