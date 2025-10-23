Правління Національного банку вирішило не змінювати облікову ставку, оголосив на брифінгу 23 жовтня голова НБУ Андрій Пишний. Ставка тримається на рівні 15,5% з березня 2025 року. Також регулятор оновив прогнози зростання ВВП та інфляції у бік погіршення та покращення відповідно.

Ключові факти

Регулятор констатує, що інфляція знижується, однак фундаментальний ціновий тиск залишається стійким, а очікування не демонструють ознак поліпшення. У вересні показник споживчої інфляції становив 11,9%. Така тенденція тривала й у жовтні, за оцінками НБУ,

«Хоча темпи зростання споживчих цін сповільнилися з випередженням липневого прогнозу НБУ, це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки гращим, ніж торік, урожаям», – зазначив Пишний.

Базова інфляція знижувалася помірнішим темпом – до 11% у вересні, вважають у Нацбанку. Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси.

Інфляція знизиться до 9,2% у 2025-му, до 6,6% у 2026-му та до цілі 5% наприкінці 2027-го, прогнозують у регуляторі. Згідно липневого прогнозу Нацбанк очікував темпи зростання споживчих цін у 9,7% на кінець 2025-го.

Очікується часткове вирівнювання ситуації на ринку праці, що призведе до повільнішого зростання реальних зарплат і зменшить витрати для бізнесу, прогнозують у регуляторі. Проте інфляція знижуватиметься не так швидко через додаткові витрати компаній в умовах енергодефіциту та швидке зростання цін, які встановлює держава.

Фінансова допомога партнерів надходить у достатніх обсягах для фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів. У серпні-жовтні отримано понад $13 млрд зовнішнього фінансування. До кінця року очікується ще майже $15 млрд.

У третьому кварталі економіка зростала швидше завдяки активним жнивам, стабільному споживанню та кращій ситуації з енергопостачанням. Але через енергодефіцит, а також нестачу працівників, бізнес стикається з труднощами. Тому НБУ мінімально погіршив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 1,9%. Липнева оцінка була на рівні 2,1%.

У наступні роки економіка зростатиме швидше завдяки кращим врожаям та інвестиціям у відбудову й оборону, прогнозує регулятор. Позитивно впливатимуть також євроінтеграція України, а також стабілізація енергосектору й зменшення міграції. ВВП у 2026-му зросте на 2%, а у 2027-му – на 2,8%, за прогнозами НБУ.

Ставки за строковими гривневими депозитами та ОВДП залишалися на тому ж рівні, але інфляційні очікування населення погіршилися. Серед причин – складна безпекова ситуація. Це позначилося на нижчих темпах зростання обсягів строкових заощаджень у гривні.

Водночас обсяги гривневих кредитів бізнесу та населення зростали високими темпами: більше 30% у річному вимірі. Також банки відзначають зростання попиту бізнесу на кредити у попередні місяці та наступний квартал, прогнозують у НБУ.

Контекст

У вересні регулятор вчетверте залишив ставку на рівні 15,5%. Тоді у НБУ констатували сповільнення інфляції третій місяці поспіль, хоч і залашалась високою. У серпні показник інфляції становив 13,2%.

Нові врожаї уповільнили інфляцію сирих продуктів, а послаблення дисбалансів на ринку праці позитивно вплинуло на інфляцію послуг та непродовольчих товарів, розповідали у НБУ у вересні. «Послаблення дисбалансів на ринку праці відображається у скороченні розриву між рівнем зарплат і очікуваннями шукачів роботи, а також у зростанні пропозиції робочої сили», – зазначив Пишний на брифінгу 11 вересня.

Напередодні Forbes Ukraine провів у опитування читачів про очікуване ними рішення НБУ щодо облікової ставки 23 жовтня. Більшість читачів відповіли, що не очікують зниження облікової ставки: 62% респондентів у Telegram та 56% респондентів у LinkedIn.

Від чверті (Telegram) до третини (LinkedIn) читачів очікували, що НБУ все ж підвищить облікову ставку.

Під час попереднього перегляду облікової ставки у вересні НБУ вчетверте ухвалив рішення зберегти її рівень без змін на позначці 15,5% річних. Напередодні цього монетарного рішення наші читачі також прогнозували таке рішення як найбільш імовірний перебіг подій.