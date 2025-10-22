Forbes Ukraine провел в Telegram-канале и на странице у LinkedIn опрос читателей об ожидаемом ими решении НБУ по учетной ставке на этой неделе. По состоянию на 10:00 22 октября собрано более 1300 голосов (более 1000 в Telegram и почти 300 в LinkedIn).

Ключевые факты

Большинство читателей Forbes Ukraine не ожидают снижения учетной ставки: так считают 62% респондентов в Telegram и 56% респондентов в LinkedIn.

Интересно, что меньше всего наша аудитория ожидает снижения учетной ставки на этой неделе. Такие ожидания только у 13% опрошенных в Telegram и 11% респондентов в LinkedIn.

От четверти (Telegram) до трети (LinkedIn) читателей ожидают, что НБУ завтра повысит учетную ставку.

В отличие от летнего опроса, настроения респондентов в обеих социальных сетях вполне сходны, что свидетельствует о более крепком консенсусе.

Ожидание решения НБУ октябрь 2025-го Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

Во время предварительного пересмотра учетной ставки в сентябре НБУ в четвертый раз принял решение сохранить ее уровень без изменений на отметке 15,5% годовых. В преддверии этого монетарного решения наши читатели также прогнозировали такое решение как наиболее вероятный ход событий.

Стадия повышения учетной ставки с 13% до 15,5% годовых продолжалась с декабря 2024 года по апрель 2025-го как реакция на ускорение потребительской инфляции. После этого НБУ неоднократно сигнализировал о перспективе возвращения к снижению учетной ставки в 2025 году после прохождения инфляционного пика во ІІ квартале.

В недавнем интервью Forbes Ukraine глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что даже сценарий повышения процентной ставки «остается на столе». Однако, по его словам, данные за июль–сентябрь говорят, что в целом предположения НБУ о факторах замедления инфляции сбываются. (НБУ в своих прогнозах за последние шесть месяцев никогда не индицировал планы повышения учетной ставки: речь шла только о перспективе снижения, которую впоследствии отсрочивали.)

Интересно, что профессиональные экономисты до сих пор ожидают снижения учетной ставки в 2025 году. Медиана консенсус-прогноза профессиональных украинских и зарубежных экономистов от FocusEconomics по учетной ставке на конец 2025-го составляет 15% годовых (на 50 пунктов ниже текущего уровня). Прогнозы разных участников колеблются от 14% до 15,5% годовых. То есть повышения учетной ставки в 2025 году не ожидает никто из них.