Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Читатели Forbes Ukraine не ожидают изменения учетной ставки – опрос

Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

1 хв читання

Forbes Ukraine провел в Telegram-канале и на странице у LinkedIn опрос читателей об ожидаемом ими решении НБУ по учетной ставке на этой неделе. По состоянию на 10:00 22 октября собрано более 1300 голосов (более 1000 в Telegram и почти 300 в LinkedIn).

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Ключевые факты

  • Большинство читателей Forbes Ukraine не ожидают снижения учетной ставки: так считают 62% респондентов в Telegram и 56% респондентов в LinkedIn.
  • Интересно, что меньше всего наша аудитория ожидает снижения учетной ставки на этой неделе. Такие ожидания только у 13% опрошенных в Telegram и 11% респондентов в LinkedIn.
  • От четверти (Telegram) до трети (LinkedIn) читателей ожидают, что НБУ завтра повысит учетную ставку.
  • В отличие от летнего опроса, настроения респондентов в обеих социальных сетях вполне сходны, что свидетельствует о более крепком консенсусе.
Читатели Forbes не ожидают изменения учетной ставки /инфографика Анастасия Решетник

Ожидание решения НБУ октябрь 2025-го Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

Во время предварительного пересмотра учетной ставки в сентябре НБУ в четвертый раз принял решение сохранить ее уровень без изменений на отметке 15,5% годовых. В преддверии этого монетарного решения наши читатели также прогнозировали такое решение как наиболее вероятный ход событий.

Стадия повышения учетной ставки с 13% до 15,5% годовых продолжалась с декабря 2024 года по апрель 2025-го как реакция на ускорение потребительской инфляции. После этого НБУ неоднократно сигнализировал о перспективе возвращения к снижению учетной ставки в 2025 году после прохождения инфляционного пика во ІІ квартале.

В недавнем интервью Forbes Ukraine глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что даже сценарий повышения процентной ставки «остается на столе». Однако, по его словам, данные за июль–сентябрь говорят, что в целом предположения НБУ о факторах замедления инфляции сбываются. (НБУ в своих прогнозах за последние шесть месяцев никогда не индицировал планы повышения учетной ставки: речь шла только о перспективе снижения, которую впоследствии отсрочивали.)

Интересно, что профессиональные экономисты до сих пор ожидают снижения учетной ставки в 2025 году. Медиана консенсус-прогноза профессиональных украинских и зарубежных экономистов от FocusEconomics по учетной ставке на конец 2025-го составляет 15% годовых (на 50 пунктов ниже текущего уровня). Прогнозы разных участников колеблются от 14% до 15,5% годовых. То есть повышения учетной ставки в 2025 году не ожидает никто из них.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні