Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі та на сторінці у LinkedIn опитування читачів про очікуване ними рішення НБУ щодо облікової ставки цього тижня. Станом на 19:00 9 вересня зібрано понад 1100 голосів (понад 900 у Telegram і понад 200 у LinkedIn).

Ключові факти

Абсолютна більшість респондентів (63% у Telegram та 58% у LinkedIn) очікує, що Національний банк України збереже у цей четвер облікову ставку незмінною на рівні 15,5% річних.

Цікаво, що серед решти опитаних переважають очікування підвищення облікової ставки: 22% респондентів у опитуванні через Telegram та 29% у LinkedIn.

Загалом результати опитування співпадають із настроями професійних економістів, більшість яких також вважає, що цього тижня НБУ утримається від зміни облікової ставки.

Якщо рішення НБУ буде дійсно таким, то це стане вже четвертим поспіль утриманням регулятора від зміни ставки.

Очікування читачів Forbes щодо облікової ставки Фото інфографіка Аліна Кохан

Контекст

Під час попереднього перегляду облікової ставки в липні НБУ ухвалив рішення зберегти її рівень без змін на позначці 15,5% річних. Водночас регулятор погіршив прогноз інфляції на кінець поточного року із 8,7% до 9,7%. Поточний рівень інфляції після певного сповільнення становить 13,2%.

Стадія підвищення облікової ставки із 13% до 15,5% річних тривала з грудня 2024 року по квітень 2025 року як реакція на прискорення споживчої інфляції. Після цього НБУ неодноразово сигналізував про перспективу повернення до зниження облікової ставки в 2025 році після проходження інфляційного піку в ІІ кварталі. Проте останнім часом все частіше у заявах регулятора прямо говориться про відтермінування цього процесу.

Професійні економісти досі схиляються до певного зниження облікової ставки у середньостроковій перспективі. Так, медіана консенсус-прогнозу професійних українських і закордонних економістів від FocusEconomics щодо облікової ставки на кінець 2025 року становить 15% річних (на 50 пунктів нижче поточного рівня). Прогнози різних учасників коливаються від 14% до 15,5% річних. Отже, підвищення облікової ставки цього року не очікує ніхто з них.