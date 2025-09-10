Підписка від 49 грн
Більшість читачів Forbes очікує збереження облікової ставки незмінною

Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

1 хв читання

Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі та на сторінці у LinkedIn опитування читачів про очікуване ними рішення НБУ щодо облікової ставки цього тижня. Станом на 19:00 9 вересня зібрано понад 1100 голосів (понад 900 у Telegram і понад 200 у LinkedIn).

Ключові факти

  • Абсолютна більшість респондентів (63% у Telegram та 58% у LinkedIn) очікує, що Національний банк України збереже у цей четвер облікову ставку незмінною на рівні 15,5% річних.
  • Цікаво, що серед решти опитаних переважають очікування підвищення облікової ставки: 22% респондентів у опитуванні через Telegram та 29% у LinkedIn.
  • Загалом результати опитування співпадають із настроями професійних економістів, більшість яких також вважає, що цього тижня НБУ утримається від зміни облікової ставки.
  • Якщо рішення НБУ буде дійсно таким, то це стане вже четвертим поспіль утриманням регулятора від зміни ставки.
Очікування читачів Forbes щодо облікової ставки /інфографіка Аліна Кохан

Контекст

Під час попереднього перегляду облікової ставки в липні НБУ ухвалив рішення зберегти її рівень без змін на позначці 15,5% річних. Водночас регулятор погіршив прогноз інфляції на кінець поточного року із 8,7% до 9,7%. Поточний рівень інфляції після певного сповільнення становить 13,2%.

Стадія підвищення облікової ставки із 13% до 15,5% річних тривала з грудня 2024 року по квітень 2025 року як реакція на прискорення споживчої інфляції. Після цього НБУ неодноразово сигналізував про перспективу повернення до зниження облікової ставки в 2025 році після проходження інфляційного піку в ІІ кварталі. Проте останнім часом все частіше у заявах регулятора прямо говориться про відтермінування цього процесу.

Професійні економісти досі схиляються до певного зниження облікової ставки у середньостроковій перспективі. Так, медіана консенсус-прогнозу професійних українських і закордонних економістів від FocusEconomics щодо облікової ставки на кінець 2025 року становить 15% річних (на 50 пунктів нижче поточного рівня). Прогнози різних учасників коливаються від 14% до 15,5% річних. Отже, підвищення облікової ставки цього року не очікує ніхто з них.

