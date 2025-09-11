Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5% – на такій позначці вона тримається з початку березня 2025-го. Стабільність ставки має зберегти контрольованість інфляційних очікувань, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Ключові факти
- Регулятор констатує сповільнення інфляції третій місяць поспіль, хоч поки залишається високою, – у серпні показник становив 13,2%. Нові врожаї сповільнили інфляцію сирих продуктів, а послаблення дисбалансів на ринку праці позитивно вплинуло на інфляцію послуг та непродовольчих товарів.
- «Послаблення дисбалансів на ринку праці відображається у скороченні розриву між рівнем зарплат і очікуваннями шукачів роботи, а також у зростанні пропозиції робочої сили», – зазначив Пишний.
- Фінансова допомога партнерів надходить у достатніх обсягах для фінансування дефіциту бюджету та підтримання рівня валютних резервів НБУ. Цьогоріч Україна отримала вже понад $30 млрд.
- Ризики, як і раніше, пов’язані насамперед з перебігом війни. Зокрема, через посилення обстрілів зросли ризики зниження економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Також війна потребує додаткових витрат на оборону.
Контекст
У 2024 році НБУ неодноразово недооцінював інфляцію: у січні прогнозував 8,6% до кінця року, у квітні покращив до 8,2%, а у жовтні, коли показник сягнув 8,3%, оновив до 9,7%. Фактична інфляція перевищила очікування, досягнувши 12%.
Це відхилення змусило НБУ радикально скоригувати монетарну політику. Ранні плани поступового зниження облікової ставки змінилися на обережніші – спочатку про можливе помʼякшення у 2025-му, а до грудня перейшли до її підвищення, що стало поворотом на 180°.
Квітневе рішення 2025-го зберегти ставку на рівні 15,5% (після зростання з 13% з грудня 2024-го) завершило цикл підвищення. Проте й цього року НБУ погіршив прогнози: інфляцію на кінець року з 8,4% (січень) до 9,7% (квітень–липень), а зростання ВВП – з 3,4% до 2,1%.
