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НБУ снизил продажу валюты для стабилизации курса гривны

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Чистая продажа долларов Национальным банком в ноябре снизилась до $2,73 млрд, тогда как в октябре этот показатель составил $3,43 млрд, свидетельствуют данные регулятора 2 декабря. Снижение продажи долларов указывает на стабилизацию валютного рынка.

Подробности

  • Нацбанк продал $2,7 млрд и приобрел всего $4 млн.
  • В целом с начала года объем продаж валюты на межбанковском рынке достиг примерно $29,53 млрд.

Контекст

За январь–октябрь 2024 года банки Украины ввезли $12,88 млрд наличной валюты, что на 81,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Этот показатель стал самым высоким с 2013 года, а рекорд остается за 2012-м с $16,81 млрд. В октябре импорт валюты достиг $1,68 млрд, превысив результаты сентября ($1,3 млрд) и августа ($1,09 млрд).

Основную долю ввозимой валюты в октябре составили доллары (68,3%) и евро (31,6%). Импорт евро вырос вдвое – с $229,6 млн до $531,7 млн, тогда как поставки долларов увеличились незначительно – с $1,08 млрд до $1,15 млрд.

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