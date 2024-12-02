НБУ зменшив продаж валюти для стабілізації курсу гривні

Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді знизився до $2,73 млрд, тоді як у жовтні цей показник становив $3,43 млрд, свідчать дані регулятора 2 грудня. Зниження продажу доларів вказує на стабілізацію валютного ринку.

Деталі

Нацбанк продав $2,7 млрд і придбав лише $4 млн.

Загалом із початку року обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку досяг приблизно $29,53 млрд.

Контекст

За січень–жовтень 2024 року банки України завезли $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Цей показник став найвищим із 2013 року, а рекорд залишається за 2012-м із $16,81 млрд. У жовтні імпорт валюти сягнув $1,68 млрд, перевищивши результати вересня ($1,3 млрд) і серпня ($1,09 млрд).

Основну частку ввезеної валюти у жовтні становили долари (68,3%) та євро (31,6%). Імпорт євро зріс удвічі – з $229,6 млн до $531,7 млн, тоді як поставки доларів збільшилися незначно – з $1,08 млрд до $1,15 млрд.